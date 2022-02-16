Будет летать из аэропортов Рим Фьюмичино и Рим-Чампино. Открытие новых рейсов запланировано в марте.

А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

Ryanair запускает 17 новых рейсов из Рима

Так, после запуска этих маршрутов, количество направлений Ryanair из Италии на летний период 2022 составит 82.

Напомним, в Италии до сих пор действуют строгие правила пересечения границы в туристических целях. Так, например, украинцы не смогут попасть в страну как минимум до 15 марта.

Новые маршруты Ryanair из Рима:

Германия – Берлин, Кёльн;

– Берлин, Кёльн; Бельгия – Брюссель;

– Брюссель; Италия – Кунео, Трапани;

– Кунео, Трапани; Англия – Восточный Мидлендс;

– Восточный Мидлендс; Марокко – Фес, Танжер;

– Фес, Танжер; Франция – Фигари (Корсика);

– Фигари (Корсика); Канарские острова – Гран-Канария;

– Гран-Канария; Греция – Кефалония, Превеза;

– Кефалония, Превеза; Испания – остров Менорка, Валенсия;

– остров Менорка, Валенсия; Чехия – Прага;

– Прага; Швеция – Стокгольм.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Пример бронирования билетов Рим Фьюмичино – Валенсия на сайте: