Будет летать из аэропортов Рим Фьюмичино и Рим-Чампино. Открытие новых рейсов запланировано в марте.
А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно
Ryanair запускает 17 новых рейсов из Рима
Так, после запуска этих маршрутов, количество направлений Ryanair из Италии на летний период 2022 составит 82.
Новые маршруты Ryanair из Рима:
- Германия – Берлин, Кёльн;
- Бельгия – Брюссель;
- Италия – Кунео, Трапани;
- Англия – Восточный Мидлендс;
- Марокко – Фес, Танжер;
- Франция – Фигари (Корсика);
- Канарские острова – Гран-Канария;
- Греция – Кефалония, Превеза;
- Испания – остров Менорка, Валенсия;
- Чехия – Прага;
- Швеция – Стокгольм.
Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.
Пример бронирования билетов Рим Фьюмичино – Валенсия на сайте: