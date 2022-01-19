Запуск полетов запланирован в период летнего расписания, с 27 марта 2022 года, когда страна перейдет на летнее время. Помимо рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.

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Больше всего новых направлений получил Львов – 6, из Киева и Одессы откроют по три новых маршрута, а из Херсона только один.

Из Киева:

  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Корфу (Керкира)
  • Стокгольм (Орландо)

Из Львова:

  • Барселона
  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Гданьск
  • Нюрнберг
  • Стокгольм (Орландо)
  • Загреб

Из Одессы:

  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Лондон (Станстед)
  • Венеция (Марко Поло)

Из Херсона:

  • Варшава (Модлин)

Так, общая частота полетов по всем новым маршрутам составит 28 рейсов в неделю.

Отмечается, что лоукостер Ryanair называет собственное обновленное летнее расписание полетов из Украины самым масштабным в своей истории. Ведь тот содержит 90 маршрутов, а общая частота полетов – более 230 раз в неделю.