Запуск полетов запланирован в период летнего расписания, с 27 марта 2022 года, когда страна перейдет на летнее время. Помимо рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.
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Больше всего новых направлений получил Львов – 6, из Киева и Одессы откроют по три новых маршрута, а из Херсона только один.
Из Киева:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Корфу (Керкира)
- Стокгольм (Орландо)
Из Львова:
- Барселона
- Брюссель (Шарлеруа)
- Гданьск
- Нюрнберг
- Стокгольм (Орландо)
- Загреб
Из Одессы:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Лондон (Станстед)
- Венеция (Марко Поло)
Из Херсона:
- Варшава (Модлин)
Так, общая частота полетов по всем новым маршрутам составит 28 рейсов в неделю.
Отмечается, что лоукостер Ryanair называет собственное обновленное летнее расписание полетов из Украины самым масштабным в своей истории. Ведь тот содержит 90 маршрутов, а общая частота полетов – более 230 раз в неделю.