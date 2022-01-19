Запуск польотів заплановано у період літнього розкладу, з 27 березня 2022 року, коли країна перейде на літній час. Крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.

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Найбільше нових напрямків отримав Львів – 6, з Києва й Одеси відкриють по три нові маршрути, а з Херсона лише один.

З Києва:

  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Корфу (Керкіра)
  • Стокгольм (Арланда)

Зі Львова:

  • Барселона
  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Гданськ
  • Нюрнберг
  • Стокгольм (Арланда)
  • Загреб

З Одеси:

  • Брюссель (Шарлеруа)
  • Лондон (Станстед)
  • Венеція (Марко Поло)

З Херсона:

  • Варшава (Модлін)

Так, загальна частота польотів за усіма новими маршрутами складе 28 рейсів на тиждень.