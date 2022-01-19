Запуск польотів заплановано у період літнього розкладу, з 27 березня 2022 року, коли країна перейде на літній час. Крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.
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Найбільше нових напрямків отримав Львів – 6, з Києва й Одеси відкриють по три нові маршрути, а з Херсона лише один.
З Києва:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Корфу (Керкіра)
- Стокгольм (Арланда)
Зі Львова:
- Барселона
- Брюссель (Шарлеруа)
- Гданськ
- Нюрнберг
- Стокгольм (Арланда)
- Загреб
З Одеси:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Лондон (Станстед)
- Венеція (Марко Поло)
З Херсона:
- Варшава (Модлін)
Так, загальна частота польотів за усіма новими маршрутами складе 28 рейсів на тиждень.