Літатиме з аеропортів Рим Ф'юмічіно та Рим-Чампіно. Відкриття нових рейсів заплановано на березень.

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Ryanair запускає 17 нових рейсів з Риму

Так, після запуску цих маршрутів, кількість напрямків Ryanair з Італії на літній період 2022 року складе 82.

Нові маршрути Ryanair з Риму:

  • Німеччина – Берлін, Кельн;
  • Бельгія – Брюссель;
  • Італія – Кунео, Трапані;
  • Англія – Східний Мідлендс;
  • Марокко – Фес, Танжер;
  • Франція – Фігарі (Корсика);
  • Канарські острови – Гран-Канарія;
  • Греція – Кефалонія, Превеза;
  • Іспанія – острів Менорка, Валенсія;
  • Чехія – Прага;
  • Швеція – Стокгольм.