Літатиме з аеропортів Рим Ф'юмічіно та Рим-Чампіно. Відкриття нових рейсів заплановано на березень.

А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Ryanair запускає 17 нових рейсів з Риму