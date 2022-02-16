Летіти за акційними квитками можна з аеропортів Києва, Львова та Одеси. Важливо, що квитки із Харкова та Херсона тимчасово недоступні для бронювання.

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Розпродаж квитків у Ryanair

На сайті перевізника зазначено, що квитки вартістю 7,99 євро в один бік доступні за такими напрямками:

  • Братислава (Словаччина);
  • Варшава Модлін (Польща);
  • Гданськ (Польща);
  • Катовіце (Польща);
  • Вільнюс (Литва).

Квитки вартістю 7,99 євро в один бік
Квитки вартістю 7,99 євро в один бік / Скріншот Ryanair

За 8,89 євро авіаперевізник розпродає квитки до Кьольна (Німеччина). Також можна придбати квиток в один бік за 9,99 євро. За акційним тарифом перевізник пропонує подорож до:

  • Болоньї (Італія),
  • Пізи (Італія),
  • Риму (Італія),
  • Турину (Італія),
  • Мілану (Італія),
  • Лондону (Велика Британія),
  • Манчестеру (Велика Британія),
  • Меммінгену (Німеччина),
  • Братислави (Словаччина),
  • Будапешту (Угорщина).

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Від 12 євро мандрівники зможуть полетіти у Барі, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.

Базовий тариф авіакомпанії передбачає ручну поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. При бронюванні квитків діють гнучкі правила зміни дати подорожі.