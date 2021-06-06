Travel 24 предлагает вам окунуться в увлекательное путешествие в прошлое. Здесь вы сможете ознакомиться с единственными воспоминаниями, которые оставили после себя эти знаменитые здания - их фотографиями.
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Мост Ноэ Ельббрюке, Германия
Мост пролегал через реку Эльбу, что в Гамбурге. "Ворота готического возрождения", так называли сооружение построенное по проекту Германа Лозе в 1872 году. Мост был стерт с лица земли в 1959-м.
Мост Ноэ Ельббрюке / Фото old.reddit
Самый старый дом в Гамбурге, Германия
Древнейшие здание Гамбурга построили еще в 1504 году. Оно украшало улицу немецкого города более 4 веков.
Самый старый дом в Гамбурге / Фото old.reddit
Статуя Будды Бамиян, Афганистан
Бамианские статуи Будды появились на свет в VI веке. Памятка была уничтожена относительно недавно - в марте 2001 года. Сделали это талибы по приказу лидера Муллы Мохаммеда Омара, который мотивировал это своими религиозными убеждениями.
Разрушенная статуя Будды Бамиян / Фото old.reddit
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Павильон Сальтейр, США
История этого здания очень короткая, оно простояло всего 25 лет - с 1900 по 1925-й. Павильон, который располагался над водой, был полностью разрушен пожаром.
Павильон Сальтейр / Фото old.reddit
Старый голландский дом в Бристоле, Великобритания
Здание было построено в 1676 году и могло бы долго украшать улицы Бристоля, если бы не Вторая мировая война. Во время Бристольского блица в 1940-м нидерландское жилье было уничтожено.
Старый голландский дом / Фото old.reddit
Петрикирхе в Берлине, Германия
Еще одна жертва Второй мировой войны - церковь Петрикирхе. Готическое сооружение со шпилями построили в 1853 году, оно располагалось в Берлине.
Петрикирхе в Берлине, Германия / Фото old.reddit
Отель Уолдорф Астория, Нью-Йорк, США
Огромный и роскошный отель Уолдорф-Астория украшал улицы Нью-Йорка до 1929 года. Тогда он был снесен, а на его месте восстал всемирно известный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.
Отель Уолдорф Астория / Фото old.reddit
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Сибли Брейкер штат Пенсильвания, США
Пенсильванский архитектурный памятник построен в 1886 году и уничтожен пожаром ровно через 20 лет.
Сибли Брейкер / Фото old.reddit
Башни Болонье, Италия
Трудно поверить, но в XII веке итальянская Болонья была заставлена башнями. Со временем часть из них была снесена, а другие - упали. Сейчас в итальянском городе сохранилось только 2 такие башни.
Башни Болоньи / Фото old.reddit
Форт Читторгарх, Индия
От самого форта в Индии сейчас остались одни руины. Читторгарх начали строить в VII веке, а сейчас его площадь составляет 700 гектаров.
Форт Читторгарх / Фото old.reddit
Императорский дворец в Константинополе, Турция
Большой или Святой дворец был главной резиденцией византийских императоров на протяжении 8 веков - с 330 по 1081 годы. В начале XX века во время пожара было обнаружено несколько фрагментов Большого императорского дворца. В ходе дальнейших раскопок восстановили четверть его территории.
Императорский дворец в Константинополе / Фото old.reddit
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Дрезден, Германия
Дрезден до Второй мировой войны сиял. В архивах сохранилось фото города 1890. Ровно 55 лет Дрезден был разрушен во время бомбардировки. Сейчас город выглядит совсем по-другому.
Дрезден, Германия / Фото old.reddit
Монастырь Людвига, Нидерланды
Монастырь Людвига / Фото old.reddit
Огромное здание монастыря было сооружено еще в XIV веке в окружении природы и достояло до наших дней. Правда, в 2015 году монастырь Людвига, который назван в честь основателя, был окончательно разрушен.