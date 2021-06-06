Travel 24 предлагает вам окунуться в увлекательное путешествие в прошлое. Здесь вы сможете ознакомиться с единственными воспоминаниями, которые оставили после себя эти знаменитые здания - их фотографиями.

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Мост Ноэ Ельббрюке, Германия

Мост пролегал через реку Эльбу, что в Гамбурге. "Ворота готического возрождения", так называли сооружение построенное по проекту Германа Лозе в 1872 году. Мост был стерт с лица земли в 1959-м.



Мост Ноэ Ельббрюке / Фото old.reddit

Самый старый дом в Гамбурге, Германия

Древнейшие здание Гамбурга построили еще в 1504 году. Оно украшало улицу немецкого города более 4 веков.



Самый старый дом в Гамбурге / Фото old.reddit

Статуя Будды Бамиян, Афганистан

Бамианские статуи Будды появились на свет в VI веке. Памятка была уничтожена относительно недавно - в марте 2001 года. Сделали это талибы по приказу лидера Муллы Мохаммеда Омара, который мотивировал это своими религиозными убеждениями.



Разрушенная статуя Будды Бамиян / Фото old.reddit

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Павильон Сальтейр, США

История этого здания очень короткая, оно простояло всего 25 лет - с 1900 по 1925-й. Павильон, который располагался над водой, был полностью разрушен пожаром.



Павильон Сальтейр / Фото old.reddit

Старый голландский дом в Бристоле, Великобритания

Здание было построено в 1676 году и могло бы долго украшать улицы Бристоля, если бы не Вторая мировая война. Во время Бристольского блица в 1940-м нидерландское жилье было уничтожено.



Старый голландский дом / Фото old.reddit

Петрикирхе в Берлине, Германия

Еще одна жертва Второй мировой войны - церковь Петрикирхе. Готическое сооружение со шпилями построили в 1853 году, оно располагалось в Берлине.



Петрикирхе в Берлине, Германия / Фото old.reddit

Отель Уолдорф Астория, Нью-Йорк, США

Огромный и роскошный отель Уолдорф-Астория украшал улицы Нью-Йорка до 1929 года. Тогда он был снесен, а на его месте восстал всемирно известный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.



Отель Уолдорф Астория / Фото old.reddit

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Сибли Брейкер штат Пенсильвания, США

Пенсильванский архитектурный памятник построен в 1886 году и уничтожен пожаром ровно через 20 лет.



Сибли Брейкер / Фото old.reddit

Башни Болонье, Италия

Трудно поверить, но в XII веке итальянская Болонья была заставлена ​​башнями. Со временем часть из них была снесена, а другие - упали. Сейчас в итальянском городе сохранилось только 2 такие башни.



Башни Болоньи / Фото old.reddit

Форт Читторгарх, Индия

От самого форта в Индии сейчас остались одни руины. Читторгарх начали строить в VII веке, а сейчас его площадь составляет 700 гектаров.



Форт Читторгарх / Фото old.reddit

Императорский дворец в Константинополе, Турция

Большой или Святой дворец был главной резиденцией византийских императоров на протяжении 8 веков - с 330 по 1081 годы. В начале XX века во время пожара было обнаружено несколько фрагментов Большого императорского дворца. В ходе дальнейших раскопок восстановили четверть его территории.



Императорский дворец в Константинополе / Фото old.reddit



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Дрезден, Германия

Дрезден до Второй мировой войны сиял. В архивах сохранилось фото города 1890. Ровно 55 лет Дрезден был разрушен во время бомбардировки. Сейчас город выглядит совсем по-другому.



Дрезден, Германия / Фото old.reddit

Монастырь Людвига, Нидерланды



Монастырь Людвига / Фото old.reddit