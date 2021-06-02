Остатки моста обычно затоплены и невидимые под поверхностью реки, протекающей через древнюю столицу Грузии Мцхета. Мост тысячелетиями служил выдающимся пунктом пропуска для международных торговцев во время путешествий по Кавказу.

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Мост Помпея был назван в честь римского правителя, что ворвался на Кавказ в первом веке до нашей эры и вел битву при Мцхете. Но считается, что мост существовал в той или иной форме задолго до Помпея



Картина моста, когда он появился в 1832 году

В 1926 году мост Помпея был затоплен под рекой Мтквари, когда эта гидроэлектростанция была построена советскими войсками лишь в 2 километрах ниже по течению.

28 мая частные операторы плотины Земо Авчала открыли шлюзовые ворота, снизив уровень воды там, где был построен мост Помпея.



Мост Помпея вышел из под-воды / Фото: Mzia Saganelidze

На фотографирование и изучение моста археологам дали около 48 часов. До 31 мая, когда шлюзовые ворота плотины закрылись, мост снова был затоплен.

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани сообщила журналистам, что короткое открытия и исследования моста знаменуют начало масштабных работ по его сохранению. Однако пока непонятно, как будут проводиться капитальные ремонтные работы на мосту, если он останется под водой.