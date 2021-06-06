Travel 24 пропонує вам поринути в захопливу подорож у минуле. Тут ви зможете ознайомитись з єдиними спогадами, які залишили після себе ці знамениті будівлі – їхніми світлинами.

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Міст Ное Ельббрюке, Німеччина

Міст пролягав через річку Ельбу, що в Гамбурзі. "Ворота готичного відродження", так називали споруду, збудовану за проєктом Германа Лозе в 1872 році. Міст був стертий з лиця землі у 1959-му.



Міст Ное Ельббрюке / Фото old.reddit

Найстаріший будинок у Гамбурзі, Німеччина

Найдавнішу будівлю Гамбурга звели ще в 1504 році. Вона прикрашала вулиці німецького міста понад 4 століття.



Найстаріший будинок у Гамбурзі / Фото old.reddit

Статуя Будди Баміяна, Афганістан

Баміанські статуї Будди з'явились на світ у VI столітті. Пам'ятка була знищена відносно нещодавно – у березні 2001 року. Зробили це таліби за наказом лідера Мулли Мохаммеда Омара, який мотивував це своїми релігійними переконаннями.



Зруйнована статуя Будди Баміяна / Фото old.reddit

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Павільйон Сальтейр, США

Історія цієї будівлі дуже коротка, вона простояла лише 25 років – з 1900 по 1925-ий. Павільйон, що розташовувався над водою, був повністю зруйнований пожежею.



Павільйон Сальтейр / Фото old.reddit

Старий нідерландський будинок у Брістолі, Велика Британія

Будівля була зведена у 1676 році і могла б довго прикрашати вулички Брістоля, якби не Друга світова війна. Під час Брістольського бліцу у 1940-му нідерландське помешкання було знищене.



Старий нідерландський будинок / Фото old.reddit

Петрікірхе у Берліні, Німеччина

Ще одна жертва Другої світової війни – церква Петрікірхе. Готичну споруду зі шпилями збудували у 1853 році, вона розташовувалась у Берліні.



Петрікірхе у Берліні, Німеччина / Фото old.reddit

Готель Уолдорф Асторія, Нью-Йорк, США

Величезний і розкішний готель Уолдорф-Асторія прикрашав вулиці Нью-Йорка до 1929 року. Тоді його було знесено, а на його місці повстав всесвітньо відомий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг.



Готель Уолдорф Асторія / Фото old.reddit

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Сіблі Брейкер штат Пенсільванія, США

Пенсільванська архітектурна пам'ятка побудована в 1886 році та знищена пожежею рівно за 20 років.



Сіблі Брейкер / Фото old.reddit

Вежі Болоньї, Італія

Важко повірити, але у ХІІ столітті італійська Болонья була заставлена вежами. З часом частина з них були знесені, а інші – впали. Наразі в італійському місті збереглось лише 2 такі вежі.



Вежі Болоньї / Фото old.reddit

Форт Чітторгарх, Індія

Від найбільшого форту в Індії зараз залишились одні руїни. Чітторгарх почали споруджувати у VII столітті, а зараз його площа складає 700 гектарів.



Форт Чітторгарх / Фото old.reddit

Імператорський палац у Константинополі, Туреччина

Великий або Святий палац був головною резиденцією візантійських імператорів упродовж 8 століть – з 330 по 1081 роки. На початку XX століття під час пожежі було виявлено кілька фрагментів Великого імператорського палацу. В ході подальших розкопок відновили чверть його території.



Імператорський палац у Константинополі / Фото old.reddit

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Дрезден, Німеччина

Дрезден до Другої світової війни сяяв. В архівах збереглось фото міста 1890 року. Рівно за 55 років Дрезден був зруйнований під час бомбардування. Зараз місто виглядає зовсім по-іншому.



Дрезден, Німеччина / Фото old.reddit

Монастир Людвіга, Нідерланди



Монастир Людвіга / Фото old.reddit

Величезна будівля монастиря була споруджена ще в XIV столітті в оточенні природи і достояла до наших часів. Щоправда, у 2015 році монастир Людвіга, який названий на честь засновника, був остаточно зруйнований.