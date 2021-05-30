Яркие синие и зеленые цвета с вкраплением красного создают целую мешанину впечатляющих красочных коттеджей, которые практически сложены друг на друга, чтобы сформировать гигантский 12-этажный отель.

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Кто спроектировал отель

Автором этого шедевра в городе Зандам стал голландский архитектор Вильфред ван Винден.

Он хотел, чтобы его творение выглядело футуристическим и одновременно содержало традиционный для этого места архитектурный стиль.

Архитектора вдохновила картина Клода Моне "Голубой дом в Зандаме" , которую художник закончил в 1871 году, проживая в этой местности.

, которую художник закончил в 1871 году, проживая в этой местности. В благодарность художнику Винден решил покрасить в синий цвет один из коттеджей своего отеля.

Здание стало частью кампании Северной Голландии по сохранению очаровательной архитектуры здешнего региона.



Отель и картина Моне "Голубой дом в Зандаме" / Фото 1. bp

Красочное здание

В этом "конструкторе" собрано более полусотни образцов традиционных фасадов бюргерских домов с оттенками зеленого и синего, а также различным расположением окон.



Хаотичный отель в Нидерландах / Фото atlasobscura



Отель расположен в городе Зандам / Фото atlasobscura



Отель имеет более полусотни образцов традиционных фасадов / Фото atlasobscura

Отель включает в себя 160 номеров, турецкие бани, бар и бассейн. Все комнаты оформлены по-современному, но с традиционными акцентами и старинными фотографиями и картинами. Некоторые из них даже имеют тропический душ и гидромассажную ванну.



Интерьер отеля / Фото uniqhotels



Комнаты выполнены в современном стиле / Фото uniqhotels



На стенах изображены старинные картины и фотографии / Фото uniqhotels