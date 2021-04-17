В шоу "Амбасадоры" медиапроект Ukraїner известные украинцы становятся неформальными проводниками городами, где в свое время прожили много лет.

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Марко Галаневич родился в Винницкой области, а заканчивал школу на Херсонщине. Родители туда переехали, когда ему было 9 лет. Однако было желание ехать в Киев.

Несколько раз я здесь был и мне все очень нравилось. Когда поступил в вуз, сразу начал здесь везде все глазеть, гулять, искать,

– пояснил он.

"Потом киевлянам начал делать экскурсии. Большинство моих друзей любят Подол, а я больше люблю центр города", –добавил Галаневич.

Orthodox. Books/Coffee/Illustration

Киевское пространство Orthodox. Books / Coffee / Illustration – галерея, объединенная с кафе и книжным магазином.

Оно было создано, чтобы знакомить посетителей с работами украинских иллюстраторов и художников-графиков.

Первая в Киеве выставочная галерея для иллюстраторов начала с апреля 2017 года. Здесь иллюстрация становится посредником между зрителем и автором.

Киевские муралы

Участники творческого дуэта Interesni Kazki Владимир Манжос и Алексей Бордусов одними из первых начали рисовать муралы кистями вместо баллончиков.

После Революции Достоинства они захотели создать 2 объекта, которые были бы посвящены ситуации в Украине. Так появились муралы "Святой Юрий" и "Время перемен".



Мурал "Святой Юрий" в Киеве / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

"Портрет Сергея Нигояна" – работа португальского уличного художника, известного под псевдонимом Vhils. Он работает в редкой технике сграффито.

Справка. Эта техника предполагает, что рисунок на стене выбивается из слоя штукатурки с помощью строительных инструментов.

Мурал расположен в сквере Небесной Сотни – как напоминание каждому, кто проходит мимо, за что участники Революции Достоинства положили свою жизнь.



Мурал "Портрет Сергея Нигояна" / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Veterano Group

История Veterano Group началась в 2015 году, когда ее основатель, участник боевых действий на востоке Украины Леонид Остальцев, вернулся в Киев.

Целью социального бизнеса является помощь украинским военным, которые возвращаются с войны и адаптируются к гражданской жизни. В группу ветеранских бизнесов входят:

ресторан Veterano Resto;

пиццерии Veterano Pizza;

кафе Veterano Coffee;

браунарня Veterano Brownie;

охранная фирма Veterano Guard;

сервис такси Veterano Cab;

а также Veterano Energy, устанавливающее солнечные электростанции.

София Киевская

"София Киевская" – это музейный комплекс, объединяющий десятки памятников архитектуры. Там экспонируют археологические коллекции, предметы декоративно-прикладного искусства и тому подобное.

Собор возведен князем Ярославом Мудрым вскоре после крещения Руси. Там сохранились старинные интерьеры и самая большая коллекция мозаик и фресок того периода.



Софийский собор в Киеве / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Софийский собор и прилегающие монашеские здания построены в сочетании стилей – византийском и украинского барокко. Его архитектурный ансамбль соединяет функциональные здания:

колокольню;

дом митрополита;

трапезную;

ворота Заборовского;

южную въездную башню;

кельи соборных старцев;

и бурсу, окруженную каменной стеной.

"София Киевская, Андреевский спуск, Подол – там куча заведений. Еще летом я люблю гулять пешеходным парковым мостом на Труханов остров, сесть на пляже "Южный берег Киева", посмотреть на закат. Вообще люблю ходить по улицам. Не в какие-то святыни или особые места, а просто гулять, дышать воздухом ", – рассказала Нина Гаренецкая.

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Креативное пространство IZONE

Заброшенный завод изоляционных материалов, в 2011 лет назад превратился в гигантский Артпространство "Изоляция" в промышленном Донецке, оккупанты превратили в тюрьму и застенок.

Создатели "Изоляция" вынуждены были выехать в Киев и заняться ревитализацией уже другого промышленного объекта, который прочно закрепился на карте Киева как IZONE.



Креативное пространство IZONE / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Креативное пространство IZONE расположено в 4-этажном доме на берегу Днепра, где есть рабочие зоны, галерея, выставочный пространство.

А также залы для конференций и встреч, творческие мастерские, магазины, кафе-бар и терраса. IZONE работает в различных направлениях креативных индустрий.

Музей Ивана Гончара

Национальный центр народной культуры начал работу в 1993 году на базе частной коллекции художника, скульптора и общественного деятеля Ивана Гончара, собранной в конце 1950-х.

На базе центра проводят этнологические исследования, полевые экспедиции, организуют научные конференции и культурно-художественные мероприятия.

Обратите внимание! Музей также налаживает связи с народными художниками, носителями традиционной культуры и ее исследователями.

Директор центра Петр Гончар уверен, что хранить украинскую культуру важно. Ведь она объединяет общество не только в пространстве, но и во времени.

Елена Цибульская рассказала, что в отношении активно начала наведываться в музей 10 лет назад. По ее словам, там работают настоящие фанаты своего дела и DakhaBrakha также неоднократно сотрудничала с музеем.

У нас было 5 совместных проектов. Первый – это "Завтра Рождество", кажется, называлось. Там мы рассказывали о традициях в наших семьях, о которых мы узнали и переняли,

– отметила она.

И добавила, что затем также делали календарь для музея Ивана Гончара, снимали фото, видеоролики делали к юбилею музея.

Довженко-Центр

Национальный центр Александра Довженко основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР украинской кинокопировальной фабрики.

Обратите внимание! Сегодня центр является масштабной культурной институцией с широким международным представительством.

В 2015 году здание Довженко-Центра превратили в открытое публичное пространство. Там создали арт-кластер, что объединяет общественные инициативы в сфере современного искусства.

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Центр объединяет современное фильмохранилище, кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство.

"Сто лет тому вперед"

Киевский ресторан "Сто лет тому вперед" шеф-повара Евгения Клопотенка открыл двери для посетителей еще в марте 2019 года.

Призыв на фасаде "Оставь здесь свои стереотипы" как бы предупреждает, что в этом заведении опровергают представление об украинской кухне как сочетании жирных и пресных блюд.



Ресторан "Сто лет тому вперед" / Фото Ukraїner, Кристина Кулаковская

Готовясь к запуску ресторана, его команда пообщалась с историками, региональными исследователями кулинарии, а также ознакомилась с имеющимися сборниками рецептов.

Справка. Концепция и цель заведения – создать новые традиции украинской кухни с помощью современных кулинарных техник.

ДАХ

Центр современного искусства ДАХ – это первый в Украине частное театральное пространство, возникшее во времена перестройки, в безумные 1990-е.

Из них началось иначе восприятие современной Украины. Они создали оперу IYOV, признанную одной из лучших в мире, популярную группу DakhaBrakha, кабаре-бэнды Dakh Daughters i "ЦеШо".

Там родился фестиваль "ГогольFest", который сначала переезжал в пределах Киева, а теперь ежегодно расширяется на все большее и больше украинских городов.

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Все проекты, которые творит ДАХ и ого основатель, режиссер и учитель Влад Троицкий, рассказывают об Украине в мировом контексте, не имея институциональной государственной поддержки.

Храм искусства. Там в свое время много было пройдено. Даже если сейчас там собирается много людей и различных проектов, это как у меня дома куча народу, и меня это бесит,

– отметила Ирина Коваленко.

"Когда кроме нас никого не было, и мы были как дома. Сейчас – это уже как центр искусства, где создается много проектов, и мы – один из них", – добавила она.

Больше о DakhaBrakha и их Киев: смотрите видео Ukraїner