Винница от Pianoboy: Шуров поделился эксклюзивными советами для туристов
Винница — город фонтанов, стремительного развития и необычных достопримечательностей, среди которых прогулка по Южному Бугу на гондоле. Такой ее видят туристы. Это, в частности, и Родина украинского музыканта Дмитрия Шурова из группы Pianoбой.
Источник:Ukraїner
Какой же город в глазах ее жителей – вместе с Pianoбой в шоу "Послы" узнавала команда Ukraїner.
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Микрорайон Вишенка
В разные времена Винница разрасталась, поглощая окружающие населенные пункты. Бывшее село вишенка, название которого происходит от одноименного притока Южного Буга, теперь является полноценной частью города.
"Кажется, что в Виннице я впервые в жизни увидел муралы, стрит-арт. У нас на Вишенке какие-то люди разрисовали фасады зданий. И все ездили смотреть, как это прикольно", – вспомнил он.
- В Виннице ежегодно в рамках художественного проекта Vin Art City создают до 5 муралов – масштабных изображений на стенах многоэтажных домов.
- Инициатива по формированию креативной городской среды возникла в 2015 году, чтобы создать туристически привлекательный имидж для города.
Водонапорная башня
Историческое сооружение на Европейской площади. Кирпичная башня с часами, построенная в 1912 году. В период Второй мировой ее использовали для наблюдения за ходом боевых действий на окраинах.
В послевоенные годы башня была перестроена для жилья сотрудников водоканала. Теперь там работает информационно-туристический центр и Музей памяти воинов города.
Подземелья костела Святой Девы Марии Ангельской
Среди туристических достопримечательностей Винницы – подземелье костела Святой Девы Марии Ангельской, основанного приезжими братьями-капуцинами в 1746 году.
Доподлинно не известно, для чего использовались подземные ходы, но в 1960-е годы часть тоннеля была обустроена как бомбоубежище на случай ядерного удара.
Шуров рассказал, какой видит Винницу / Фото Ukraїner, Александр Хоменко
Подземелье монастыря сохранилось не полностью. Оно делится на 2 части: крипты для захоронений монахов и выдающихся жителей города и монастырские подвалы, где хранились фрукты, мед и пиво.
Прогулка по Южному Бугу на гондоле
В 2018 году в Виннице появился необычный водный транспорт – гондолы. От итальянского оригинала местная гондола отличается разве что цветом и габаритами.
Прогулка на гондоле в Виннице / Фото Ukraїner, Александр Хоменко
Привнести немного Венецианского шарма в украинский город решил местный предприниматель Виталий Гуменюк, который превратился в настоящего гондольера.
Винницкие троллейбусы
В Виннице почти нет маршруток. Все потому, что там часто ходят троллейбусы и трамваи. Поэтому вы с легкостью сможете добраться в любое место, да еще и насладиться урбанистическими пейзажами.
"Я с раннего детства был самостоятельным пацаном, сам ездил в центр, в музыкальную школу на троллейбусе. Кстати, в Виннице водители троллейбусов – это водители Формулы-1", – пошутил Pianoboy.
В Виннице почти нет маршруток / Фото Ukraїner, Александр Хоменко
"Улица Келецкая, она является самой прямой улицей города. На ней эти водители разгонялись очень серьезно и даже страшно было", – вспомнил фронтмен известной группы.
Микрорайон Сабаров
Местность вокруг Сабарова, что на южных окраинах Винницы, очень популярна среди местных жителей. Начиная с весны и вплоть до поздней осени по Южному Бугу курсируют прогулочные катера.
Гранитную глыбу легко не заметить, прогуливаясь по узким тропинкам вдоль левого берега реки, ведь с появлением Сабаровской ГЭС часть валуна скрылась под толщей воды.
Сабаровская ГЭС – это было моим местом силы, когда я был ребенком. Очень рано мне подарили первый велосипед, и я начал ездить за 8 километров от дома сюда, на дамбу,
– рассказал Шуров.
"Здесь старый лес, именно лиственный, а не хвойный, а еще – огромные поля, очень много коров, прекрасных таких маленьких тропинок. Это регион, где я знаю буквально каждый его камень", – отметил он.
Больше о Дмитрии Шурове и его Виннице: смотрите в видео Ukraїner
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