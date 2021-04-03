Винница — город фонтанов, стремительного развития и необычных достопримечательностей, среди которых прогулка по Южному Бугу на гондоле. Такой ее видят туристы. Это, в частности, и Родина украинского музыканта Дмитрия Шурова из группы Pianoбой.

Какой же город в глазах ее жителей – вместе с Pianoбой в шоу "Послы" узнавала команда Ukraїner.

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Микрорайон Вишенка

В разные времена Винница разрасталась, поглощая окружающие населенные пункты. Бывшее село вишенка, название которого происходит от одноименного притока Южного Буга, теперь является полноценной частью города.

Обратите внимание! Именно там родился, нашел свой дзен и навсегда влюбился в музыку Дмитрий Шуров, фронтмен группы Pianoбой.

"Кажется, что в Виннице я впервые в жизни увидел муралы, стрит-арт. У нас на Вишенке какие-то люди разрисовали фасады зданий. И все ездили смотреть, как это прикольно", – вспомнил он.

В Виннице ежегодно в рамках художественного проекта Vin Art City создают до 5 муралов – масштабных изображений на стенах многоэтажных домов.

Инициатива по формированию креативной городской среды возникла в 2015 году, чтобы создать туристически привлекательный имидж для города.

Водонапорная башня

Историческое сооружение на Европейской площади. Кирпичная башня с часами, построенная в 1912 году. В период Второй мировой ее использовали для наблюдения за ходом боевых действий на окраинах.

В послевоенные годы башня была перестроена для жилья сотрудников водоканала. Теперь там работает информационно-туристический центр и Музей памяти воинов города.

Подземелья костела Святой Девы Марии Ангельской

Среди туристических достопримечательностей Винницы – подземелье костела Святой Девы Марии Ангельской, основанного приезжими братьями-капуцинами в 1746 году.

Доподлинно не известно, для чего использовались подземные ходы, но в 1960-е годы часть тоннеля была обустроена как бомбоубежище на случай ядерного удара.



Шуров рассказал, какой видит Винницу / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

Подземелье монастыря сохранилось не полностью. Оно делится на 2 части: крипты для захоронений монахов и выдающихся жителей города и монастырские подвалы, где хранились фрукты, мед и пиво.

Прогулка по Южному Бугу на гондоле

В 2018 году в Виннице появился необычный водный транспорт – гондолы. От итальянского оригинала местная гондола отличается разве что цветом и габаритами.



Прогулка на гондоле в Виннице / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

Привнести немного Венецианского шарма в украинский город решил местный предприниматель Виталий Гуменюк, который превратился в настоящего гондольера.

Винницкие троллейбусы

В Виннице почти нет маршруток. Все потому, что там часто ходят троллейбусы и трамваи. Поэтому вы с легкостью сможете добраться в любое место, да еще и насладиться урбанистическими пейзажами.

"Я с раннего детства был самостоятельным пацаном, сам ездил в центр, в музыкальную школу на троллейбусе. Кстати, в Виннице водители троллейбусов – это водители Формулы-1", – пошутил Pianoboy.



В Виннице почти нет маршруток / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

"Улица Келецкая, она является самой прямой улицей города. На ней эти водители разгонялись очень серьезно и даже страшно было", – вспомнил фронтмен известной группы.

Микрорайон Сабаров

Местность вокруг Сабарова, что на южных окраинах Винницы, очень популярна среди местных жителей. Начиная с весны и вплоть до поздней осени по Южному Бугу курсируют прогулочные катера.

Обратите внимание! Рядом с сабаровскими скалами расположен камень, на котором любил отдыхать украинский писатель Михаил Коцюбинский.

Гранитную глыбу легко не заметить, прогуливаясь по узким тропинкам вдоль левого берега реки, ведь с появлением Сабаровской ГЭС часть валуна скрылась под толщей воды.

Сабаровская ГЭС – это было моим местом силы, когда я был ребенком. Очень рано мне подарили первый велосипед, и я начал ездить за 8 километров от дома сюда, на дамбу,

– рассказал Шуров.

"Здесь старый лес, именно лиственный, а не хвойный, а еще – огромные поля, очень много коров, прекрасных таких маленьких тропинок. Это регион, где я знаю буквально каждый его камень", – отметил он.

Больше о Дмитрии Шурове и его Виннице: смотрите в видео Ukraїner