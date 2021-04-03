Вінниця — місто фонтанів, стрімкого розвитку та незвичних атракцій, серед яких прогулянка Південним Бугом на гондолі. Такою її бачать туристи. Це, зокрема, й батьківщина українського музиканта Дмитра Шурова з гурту Pianoбой.

Якою ж є місто в очах її жителів – разом з Pianoбой у шоу "Амбасадори" дізнавалась команда Ukraїner.

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Мікрорайон Вишенька

У різні часи Вінниця розросталась, поглинаючи навколишні населені пункти. Колишнє село Вишенька, назва якого походить від однойменної притоки Південного Бугу, тепер є повноцінною частиною міста.

Зверніть увагу! Саме там народився, знайшов свій дзен та назавжди закохався у музику Дмитро Шуров, фронтмен гурту Pianoбой.

"Здається, що у Вінниці я вперше в житті побачив мурали, стріт-арт. У нас на Вишеньці якісь люди розмалювали фасади будівель. І всі їздили дивитися, як це прикольно", – згадав він.

У Вінниці щороку в межах мистецького проєкту Vin Art City створюють до 5 муралів – масштабних зображень на стінах багатоповерхових будинків.

Ініціатива з формування креативного міського середовища виникла 2015 року, щоб створити туристично привабливий імідж для міста.

Водонапірна вежа

Історична споруда на Європейській площі. Цегельна башта з годинником, побудована у 1912 році. У період Другої світової її використовували для спостереження за ходом бойових дій на околицях.

У післявоєнні роки башта була перебудована для житла співробітників водоканалу. Тепер там працює інформаційно-туристичний центр та Музей пам'яті воїнів міста.

Підземелля костелу Святої Діви Марії Ангельської

Серед туристичних атракцій Вінниці – підземелля костелу Святої Діви Марії Ангельської, заснований приїжджими братами-капуцинами у 1746 році.

Достеменно не відомо, для чого використовувалися підземні ходи, але в 1960-ті роки частина тунелю була облаштована як бомбосховище на випадок ядерного удару.



Шуров розповів, якою бачить Вінницю / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

Підземелля монастиря збереглося не повністю. Воно ділиться на 2 частини: крипти для поховань монахів і визначних жителів міста та монастирські підвали, де зберігалися фрукти, мед та пиво.

Прогулянка Південним Бугом на гондолі

2018 року у Вінниці з'явився незвичайний водний транспорт – гондоли. Від італійського оригіналу місцева гондола відрізняється хіба що кольором габаритами.



Прогулянка на гондолі у Вінниці / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

Привнести трохи венеціанського шарму до українського міста вирішив місцевий підприємець Віталій Гуменюк, який перетворився у справжнього гондольєра.

Вінницькі тролейбуси

У Вінниці майже немає маршруток. Все тому, що там часто ходять тролейбуси й трамваї. Тож ви з легкістю зможете дістатись у будь-яке місце, та ще й насолодитися урбаністичними пейзажами.

"Я з раннього дитинства був самостійним пацаном, сам їздив у центр, в музичну школу на тролейбусі. До речі, у Вінниці водії тролейбусів – це водії Формули-1", – пожартував Pianoboy



У Вінниці майже немає маршруток / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

"Вулиця Келецька, вона є найпрямішою вулицею міста. На ній ці водії розганялися дуже серйозно і навіть страшно було", – пригадав фронтмен відомого гурту.

Мікрорайон Сабарів

Місцевість навколо Сабарова, що на південних околицях Вінниці, дуже популярна серед місцевих жителів. Починаючи з весни й аж до пізньої осені по Південному Бугу курсують прогулянкові катери.

Зверніть увагу! Поруч з сабарівськими скелями розташований камінь, на якому полюбляв відпочивати український письменник Михайло Коцюбинський.

Гранітну брилу легко не помітити, прогулюючись вузькими стежками вздовж лівого берега річки, адже з появою Сабарівської ГЕС частина валуна сховалась під товщею води.

Сабарівська ГЕС – це було моїм місцем сили, коли я був дитиною. Дуже рано мені подарували перший велосипед, і я почав їздити за 8 кілометрів від дому сюди, на дамбу,

– розповів Шуров.

"Тут старий ліс, саме листяний, а не хвойний, а ще – величезні поля, дуже багато корів, прекрасних таких маленьких стежок. Це регіон, де я знаю буквально кожен його камінь", – зазначив він.

Більше про Дмитра Шурова та його Вінницю: дивіться у відео Ukraїner