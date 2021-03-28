Реперка alyona alyona познайомила зі своїми рідними містами: фото, відео
У шоу "Амбасадори" медіапроєкту Ukraїner відомі українці стають неформальними провідниками містами, де свого часу прожили багато років. Так, відома реперка alyona alyona знайомить глядачів одразу з двома рідними населеними пунктами – Баришівкою та Переяславом-Хмельницьким.
Джерело:Ukraїner
Alyona alyona (справжнє ім'я — Альона Савраненко) народилася у Капітанівці Кіровоградської області. Ще підлітком вона разом з батьками перебралася до Баришівки, що неподалік від столиці.
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Баришівка – символічне місце
Цей переїзд сприяв розвитку її подальшої творчості. Саме у Баришівці майбутня українська реп-зірка провела 15 років і саме тут почала знімати свої кліпи.
Тут такий основний кістяк товаришів моїх, рідні, близькі, звичайно. І місце тут. Ми знімали не один кліп. Ми ж "Відчиняй" теж тут знімали, частину його,
– зауважила alyona alyona.
"Частина його, тому що частина була в столиці, а частина була тут знята. Також на фоні столової у моєму масиві Софіївському. Насправді Баришівка дуже символічне місце", – додала вона.
Альона Савраненко провела дитинство у Баришівці / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко
За словами української реп-виконавиці, саме у Баришівці був придуманий її перший творчий псевдонім (мовиться про псевдонім Al.kaida).
Переяслав-Хмельницький – "духовне гніздо"
Місто Переяслав-Хмельницький Альона також називає однією зі своїх домівок. Адже там вона вступила до університету. "Я б назвала це таким гніздом духовним", – пояснила вона.
Де розвивалась саме я, саме моє "Я", де розвивались мої навички й бажання до творчості, мої скіли артиста,
– зауважила зірка.
"Це таке місце, де… Я не знаю, можливо, хтось сумує за школою. Я за школою майже не сумую, я сумую за університетом", – підкреслила вона.
Скансен на околицях Переяслава
- Наступною зупинкою став розташований на околицях Переяслава-Хмельницького Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.
В одному із храмів на території скансену, в церкві Святої Параскеви, розташований Музей космосу. Відвідувачі, які зайшли нібито до церкви, можуть побачити спорядження для мирного освоєння космосу.
Музей народної архітектури та побуту / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко
- Крім цього, на території розміщено Музей рушника. Його колекція містить майже чотириста українських рушників, виконаних у різних техніках.
"Мені так подобається, що як діалект у нас є свій, так у нас є свій розпис, і рушники ткали, вишивали по-різному. Своє коріння треба пам'ятати", – наголосила alyona alyona.
Крейсерський яхт-клуб
Крім туристичних локацій, у містечку залишилася невідома широкому загалу периферія. На лівому березі Дніпра розташований Переяслав-Хмельницький крейсерський яхт-клуб.
- Його заснували 1979 року за ініціативою інженера ВО "Київприлад" Григорія Горбаченка. З того часу традиційними стали перегони вітрильників.
- Вони тривають подеколи понад добу та збирають на воді до півсотні човнів, однак про їхнє існування продовжують знати одиниці.
Більше про рідні місця alyona alyona: дивіться у відео Ukraїner
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