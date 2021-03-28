У шоу "Амбасадори" медіапроєкту Ukraїner відомі українці стають неформальними провідниками містами, де свого часу прожили багато років. Так, відома реперка alyona alyona знайомить глядачів одразу з двома рідними населеними пунктами – Баришівкою та Переяславом-Хмельницьким.

Alyona alyona (справжнє ім'я — Альона Савраненко) народилася у Капітанівці Кіровоградської області. Ще підлітком вона разом з батьками перебралася до Баришівки, що неподалік від столиці.

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Баришівка – символічне місце

Цей переїзд сприяв розвитку її подальшої творчості. Саме у Баришівці майбутня українська реп-зірка провела 15 років і саме тут почала знімати свої кліпи.

Тут такий основний кістяк товаришів моїх, рідні, близькі, звичайно. І місце тут. Ми знімали не один кліп. Ми ж "Відчиняй" теж тут знімали, частину його,

– зауважила alyona alyona.

"Частина його, тому що частина була в столиці, а частина була тут знята. Також на фоні столової у моєму масиві Софіївському. Насправді Баришівка дуже символічне місце", – додала вона.



Альона Савраненко провела дитинство у Баришівці / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

За словами української реп-виконавиці, саме у Баришівці був придуманий її перший творчий псевдонім (мовиться про псевдонім Al.kaida).

Переяслав-Хмельницький – "духовне гніздо"

Місто Переяслав-Хмельницький Альона також називає однією зі своїх домівок. Адже там вона вступила до університету. "Я б назвала це таким гніздом духовним", – пояснила вона.

Де розвивалась саме я, саме моє "Я", де розвивались мої навички й бажання до творчості, мої скіли артиста,

– зауважила зірка.

"Це таке місце, де… Я не знаю, можливо, хтось сумує за школою. Я за школою майже не сумую, я сумую за університетом", – підкреслила вона.

Скансен на околицях Переяслава

Наступною зупинкою став розташований на околицях Переяслава-Хмельницького Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Довідка. Там демонструють побут українців від часів палеоліту і до наших днів. Характерною особливістю є концентрація на певному регіоні.

В одному із храмів на території скансену, в церкві Святої Параскеви, розташований Музей космосу. Відвідувачі, які зайшли нібито до церкви, можуть побачити спорядження для мирного освоєння космосу.



Музей народної архітектури та побуту / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

Крім цього, на території розміщено Музей рушника. Його колекція містить майже чотириста українських рушників, виконаних у різних техніках.

"Мені так подобається, що як діалект у нас є свій, так у нас є свій розпис, і рушники ткали, вишивали по-різному. Своє коріння треба пам'ятати", – наголосила alyona alyona.

Крейсерський яхт-клуб

Крім туристичних локацій, у містечку залишилася невідома широкому загалу периферія. На лівому березі Дніпра розташований Переяслав-Хмельницький крейсерський яхт-клуб.

Його заснували 1979 року за ініціативою інженера ВО "Київприлад" Григорія Горбаченка. З того часу традиційними стали перегони вітрильників.

Вони тривають подеколи понад добу та збирають на воді до півсотні човнів, однак про їхнє існування продовжують знати одиниці.

Більше про рідні місця alyona alyona: дивіться у відео Ukraїner