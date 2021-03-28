В шоу "Амбассадоры" медиапроекта Ukraїner известные украинцы становятся неформальными проводниками по городам, где в свое время прожили много лет. Так, известная репер alyona alyona знакомит зрителей сразу с двумя родными населенными пунктами – Барышевкой и Переяславом-Хмельницким.

Alyona alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) родилась в Капитановке Кировоградской области. Еще подростком она вместе с родителями перебралась в Барышевку, что неподалеку от столицы.

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Барышевка – символическое место

Этот переезд способствовал развитию ее дальнейшего творчества. Именно в Барышевке будущая украинская рэп-звезда провела 15 лет и именно здесь начала снимать свои клипы.

Тут такой основной костяк товарищей моих, родные, близкие, конечно. И место здесь. Мы снимали не один клип. Мы же "Відчиняй" тоже здесь снимали, часть его,

– заметила alyona alyona.

"Часть его, потому что часть была в столице, а часть была тут снята. Также на фоне столовой в моем массиве Софиевском. На самом деле Барышевка очень символическое место", – добавила она.

Алена Савраненко провела детство в Барышевке / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

По словам украинской рэп-исполнительницы, именно в Барышевке был придуман ее первый творческий псевдоним (речь идет о псевдониме Al.kaida).

Переяслав-Хмельницкий – "духовное гнездо"

Город Переяслав-Хмельницкий Алена также называет одним из своих домов. Ведь там она поступила в университет. "Я бы назвала это таким гнездом духовным", – объяснила она.

Где развивалась именно я, именно мое "я", где развивались мои навыки и желания к творчеству, мои скилы артиста,

– заметила звезда.

"Это такое место, где ... я не знаю, возможно, кто-то скучает по школе. Я по школе почти не скучаю, я скучаю по университету", – подчеркнула она.

Скансен в окрестностях Переяслава

Следующей остановкой стал расположенный на окраинах Переяслава-Хмельницкого Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья.

Справка. Там демонстрируют быт украинцев со времен палеолита и до наших дней. Характерной особенностью является концентрация на определенном регионе.

В одном из храмов на территории скансена, в церкви Святой Параскевы расположен Музей космоса. Посетители, которые зашли якобы в церковь, могут увидеть снаряжение для мирного освоения космоса.

Музей народной архитектуры и быта / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

Кроме этого, на территории размещен Музей рушника. Его коллекция содержит почти четыреста украинских полотенец, выполненных в различных техниках.

"Мне так нравится, что как диалект у нас есть свой, так у нас есть своя роспись, и рушники ткали, вышивали по-разному. Свои корни надо помнить", – подчеркнула alyona alyona.

Крейсерский яхт-клуб

Кроме туристических локаций, в городке осталась неизвестная широкой публике периферия. На левом берегу Днепра расположен Переяслав-Хмельницкий крейсерский яхт-клуб.

Его основали в 1979 году по инициативе инженера ПО "Киевприбор" Григория Горбаченка. С тех пор традиционными стали гонки парусников.

Они длятся иногда более суток и собирают на воде до полусотни лодок, однако об их существовании продолжают знать единицы.

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