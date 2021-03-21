Уникальные места Житомира: фронтмен "Друга ріка" посоветовал, что увидеть в городе
Житомир – административный и промышленный центр, благодаря интересным местам и памятникам стремительно наращивает туристический потенциал. Там образовалсася группа "Друга ріка". Ее фронтмен Валерий Харчишин прожил в городе 10 лет и стал неформальным проводником тысячелетним городом в шоу "Амбасадоры".
Источник:Ukraїner
Где в Житомире послушать "космическую" музыку, погрести на драгонботе, увидеть самый большой объект уличного искусства – вместе с Валерием исследовала команда Ukraїner.
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Мемориальный музей Сергея Королева
В Житомире родился известный украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики Сергей Королев. Он сконструировал первые искусственные спутники Земли и космические корабли.
В доме, где родился ученый, с 1970 года работает его мемориальный музей. В экспозиции – образцы космической техники и снаряжения, в том числе той, что побывала в космосе.
Я впервые попал в музей в 1991 году и там прогуливал пары. Чтобы меня никто не видел, я садился и слушал музыку,
– вспомнил Харчишин.
Как пояснил украинский музыкант, частью экспозиции музея кресла с наушниками, где можно послушать "космическую" музыку.
Харчишин советует посетить музей Королева / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила
Водонапорная башня
Это историческое и военно-стратегическое здание Житомира, построенное в 1898 году в стиле модерн. Во время Второй мировой его использовали как наблюдательный пункт противовоздушной обороны.
В конце 1950-х годов башня перестала выполнять основные функции. В 1983 году ее реконструировали под кафе "Юбилейное", но через несколько лет снова вернули коммунальщикам.
Водонапорная башня имеет долгую историю / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила
В 2017 году участники Школы урбанистики CANactions облюбовали водонапорную башню в Житомире как учебный объект. Тогда провели всеукраинский архитектурный конкурс.
А летом 2018 выбрали команду-победителя, которая будет осовременивать башню. Сейчас это – один из неофициальных символов города, который часто изображают на магнитах и открытках.
Мурал "Три мира"
В 2018 году на стене одной из 5-этажек в городе появился мурал "Три мира". В работе площадью 180 квадратных метров изображено старославянский систему мировоззрения "Яв-Прав-Нав".
Идею рисунка команда художников вынашивала в течение года, а когда завершили, эта картина стала самым объектом уличного искусства в городе.
Огромный мурал в Житомире / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила
Драгонбот
Житомирский центр драгонбота – один из крупнейших в Украине. Это командный вид спорта, где участники гребут на лодках длиной более 12 метров.
Каноэ в виде дракона могут вместить до 20 человек. В Украине драгонбот появился в 2004 году благодаря профессиональным спортсменам, которые занимались олимпийскими видами спорта.
В Житомире есть большой центр драгонботу / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила
С 2015 года в Житомире работает Федерация по гребле на лодках "Дракон". Ее президент Дмитрий Мороз подчеркнул, что в драгонботе главное – слаженность и настойчивость команды.
"Здесь каждый желающий может сразу научиться. И здесь это гораздо проще, чем в других гребных видах спорта", – добавил украинский тренер.
Гранитные скалы в Денишах
В селе Деныши, близ Житомира, сохранились руины построенного в конце XIX века дворца семьи Терещенко – украинских землевладельцев и промышленников.
А вдоль берега реки Тетерев протянулись гранитные скалы, имеющих одинаковое с поселком название. Это гранитные выступления Украинского кристаллического щита, которым до миллиарда лет.
Гранитные скалы в Денишах / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила
Высота скал достигает 20 – 25 метров, их протяженность – более 150 метров. Там тренируются и соревнуются в пешеходном и горном туризме.
Кроме этого, стоит заметить, что скалодром в Денишах имеет несколько секторов с десятками оборудованных маршрутов различной сложности.
Больше о Житомире Валерия Харчишина: смотрите в видео Ukraїner
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