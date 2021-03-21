Житомир – административный и промышленный центр, благодаря интересным местам и памятникам стремительно наращивает туристический потенциал. Там образовалсася группа "Друга ріка". Ее фронтмен Валерий Харчишин прожил в городе 10 лет и стал неформальным проводником тысячелетним городом в шоу "Амбасадоры".

Где в Житомире послушать "космическую" музыку, погрести на драгонботе, увидеть самый большой объект уличного искусства – вместе с Валерием исследовала команда Ukraїner.

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Мемориальный музей Сергея Королева

В Житомире родился известный украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики Сергей Королев. Он сконструировал первые искусственные спутники Земли и космические корабли.

Обратите внимание! Именно при содействии Королева вывели на орбиту первый такой спутник, а также состоялся первый полет человека в космос.

В доме, где родился ученый, с 1970 года работает его мемориальный музей. В экспозиции – образцы космической техники и снаряжения, в том числе той, что побывала в космосе.

Я впервые попал в музей в 1991 году и там прогуливал пары. Чтобы меня никто не видел, я садился и слушал музыку,

– вспомнил Харчишин.

Как пояснил украинский музыкант, частью экспозиции музея кресла с наушниками, где можно послушать "космическую" музыку.



Харчишин советует посетить музей Королева / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила

Водонапорная башня

Это историческое и военно-стратегическое здание Житомира, построенное в 1898 году в стиле модерн. Во время Второй мировой его использовали как наблюдательный пункт противовоздушной обороны.

В конце 1950-х годов башня перестала выполнять основные функции. В 1983 году ее реконструировали под кафе "Юбилейное", но через несколько лет снова вернули коммунальщикам.



Водонапорная башня имеет долгую историю / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила

В 2017 году участники Школы урбанистики CANactions облюбовали водонапорную башню в Житомире как учебный объект. Тогда провели всеукраинский архитектурный конкурс.

А летом 2018 выбрали команду-победителя, которая будет осовременивать башню. Сейчас это – один из неофициальных символов города, который часто изображают на магнитах и ​​открытках.

Мурал "Три мира"

В 2018 году на стене одной из 5-этажек в городе появился мурал "Три мира". В работе площадью 180 квадратных метров изображено старославянский систему мировоззрения "Яв-Прав-Нав".

Интересно! Согласно этой системе, каждое существо, предмет или явление имеют свое место и взаимодействуют между собой.

Идею рисунка команда художников вынашивала в течение года, а когда завершили, эта картина стала самым объектом уличного искусства в городе.



Огромный мурал в Житомире / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила

Художник Дмитрий Краб отметил, что основа идея этого рисунка посвящена нашим меньшим друзьям. "Каждое существо имеет право на существование – это основной посыл", – пояснил он.

Драгонбот

Житомирский центр драгонбота – один из крупнейших в Украине. Это командный вид спорта, где участники гребут на лодках длиной более 12 метров.

Каноэ в виде дракона могут вместить до 20 человек. В Украине драгонбот появился в 2004 году благодаря профессиональным спортсменам, которые занимались олимпийскими видами спорта.



В Житомире есть большой центр драгонботу / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила

С 2015 года в Житомире работает Федерация по гребле на лодках "Дракон". Ее президент Дмитрий Мороз подчеркнул, что в драгонботе главное – слаженность и настойчивость команды.

"Здесь каждый желающий может сразу научиться. И здесь это гораздо проще, чем в других гребных видах спорта", – добавил украинский тренер.

Гранитные скалы в Денишах

В селе Деныши, близ Житомира, сохранились руины построенного в конце XIX века дворца семьи Терещенко – украинских землевладельцев и промышленников.

А вдоль берега реки Тетерев протянулись гранитные скалы, имеющих одинаковое с поселком название. Это гранитные выступления Украинского кристаллического щита, которым до миллиарда лет.



Гранитные скалы в Денишах / Фото Ukraїner, Анастасия Некипила

Высота скал достигает 20 – 25 метров, их протяженность – более 150 метров. Там тренируются и соревнуются в пешеходном и горном туризме.

Кроме этого, стоит заметить, что скалодром в Денишах имеет несколько секторов с десятками оборудованных маршрутов различной сложности.

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