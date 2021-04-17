У шоу "Амбасадори" медіапроєкту Ukraїner відомі українці стають неформальними провідниками містами, де свого часу прожили багато років.

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Марко Галаневич розповів, що народився у Вінницькій області, а закінчував школу на Херсонщині. Батьки туди переїхали, коли йому було 9 років. Проте було бажання їхати до Києва.

Кілька разів я тут був і мені все дуже подобалося. Коли вступив до вишу, одразу почав тут скрізь все видивлятися, гуляти, шукати,

– пояснив він.

"Потім киянам почав робити екскурсії. Більшість моїх друзів люблять Поділ, а я більше люблю центр міста", – додав Галаневич.

Orthodox. Books/Coffee/Illustration

Київський простір Orthodox. Books/Coffee/Illustration – галерея, об'єднана з кав'ярнею та книжковим магазином.

Він був створений, щоб знайомити відвідувачів з роботами українських ілюстраторів та художників-графіків.

Перша у Києві виставкова галерея для ілюстраторів запрацювала з квітня 2017 року. Тут ілюстрація стає посередником між глядачем і автором.

Київські мурали

Учасники творчого дуету Interesni Kazki Володимир Манжос та Олексій Бордусов одними з найперших почали малювати мурали пензлями замість балончиків.

Після Революції Гідності вони захотіли створити 2 об'єкти, що були б присвячені ситуації в Україні. Так з'явилися мурали "Святий Юрій" та "Час змін".



Мурал "Святий Юрій" у Києві / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

"Портрет Сергія Нігояна" – робота португальського вуличного митця, відомого за псевдонімом Vhils. Він працює в рідкісній техніці сграфіто.

Довідка. Ця техніка передбачає, що малюнок на стіні вибивається із шару штукатурки за допомогою будівельних інструментів.

Мурал розташований у сквері Небесної Сотні – як нагадування кожному, хто проходить повз, за що учасники Революції Гідності поклали своє життя.



Мурал "Портрет Сергія Нігояна" / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Veterano Group

Історія Veterano Group розпочалася у 2015 році, коли її засновник, учасник бойових дій на сході України Леонід Остальцев, повернувся до Києва.

Метою соціального бізнесу є допомога українським військовим, які повертаються з війни та адаптуються до цивільного життя. До групи ветеранських бізнесів входять:

ресторан Veterano Resto;

піцерії Veterano Pizza;

кав'ярні Veterano Coffee;

браунарня Veterano Brownie;

охоронна фірма Veterano Guard;

сервіс таксі Veterano Cab;

а також Veterano Energy, що встановлює сонячні електростанції.

Софія Київська

"Софія Київсь­ка" – це музейний комплекс, який об'єднує десятки пам'яток архітектури. Там експонують археологічні колекції, предмети декоративно-прикладного мистецтва тощо.

Собор зведений князем Ярославом Мудрим незабаром після хрещення Русі. Там збереглися старовинні інтер'єри й найбільша колекція мозаїк та фресок того періоду.



Софійський собор у Києві / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Софійський собор та прилеглі чернечі будівлі збудовані у поєднанні стилів – візантійському та українського бароко. Його архітектурний ансамбль сполучає функціональні будівлі:

дзвіницю;

будинок митрополита;

трапезну;

браму Заборовського;

південну в'їзну вежу;

келії соборних старців;

та бурсу, оточену кам'яною стіною.

"Софія Київську, Андріївський узвіз, Поділ – там купа закладів. Ще влітку я люблю гуляти пішохідним парковим мостом на Труханів острів, сісти на пляжі "Південний берег Києва", подивитись на захід сонця. Взагалі люблю ходити вулицями. Не в якісь святині або особливі місця, а просто гуляти, дихати повітрям", – розповіла Ніна Гаренецька.

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Креативний простір IZONE

Закинутий завод ізоляційних матеріалів, що у 2011 років тому перетворився на гігантський артпростір "Ізоляція" у промисловому Донецьку, окупанти перетворили на в'язницю та катівню.

Творці "Ізоляції" змушені були виїхати до Києва та зайнятися ревіталізацією вже іншого промислового об'єкта, що міцно закріпився на мапі Києва як IZONE.



Креативний простір IZONE / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Креативний простір IZONE розташований у 4-поверховому будинку на березі Дніпра, де є робочі зони, галерея, виставковий простір.

А також зали для конференцій та зустрічей, творчі майстерні, магазин, кафе-бар і тераса. IZONE працює в різних напрямах креативних індустрій.

Музей Івана Гончара

Національний центр народної культури розпочав роботу 1993 року на базі приватної колекції художника, скульптора та громадського діяча Івана Гончара, зібраної наприкінці 1950-х.

На базі центру проводять етнологічні дослідження, польові експедиції, організовують наукові конференції та культурно-мистецькі заходи.

Зверніть увагу! Музей також налагоджує зв'язки з народними митцями, носіями традиційної культури та її дослідниками.

Директор центру Петро Гончар впевнений, що зберігати українську культуру важливо. Адже вона єднає суспільство не лише у просторі, а й у часі.

Олена Цибульська розповіла, що відносно активно почала навідуватись до музею 10 років тому. За її словами, там працюють справжні фанати своєї справи й DakhaBrakha також неодноразово співпрацювала з музеєм.

У нас було 5 спільних проєктів. Перший – це "Завтра Різдво", здається, називалося. Там ми розповідали про традиції в наших родинах, про які ми дізнались та перейняли,

– зазначила вона.

Й додала, що потім також робили календар для музею Івана Гончара, знімали фото, відеоролики робили до ювілею музею.

Довженко-Центр

Національний центр Олександра Довженка заснований 1994 року на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики.

Зверніть увагу! Сьогодні центр є масштабною культурною інституцією з широким міжнародним представництвом.

У 2015 році будівлю Довженко-Центру перетворили на відкритий публічний простір. Там створили арткластер, що об'єднує громадські ініціативи у сфері сучасного мистецтва.

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Центр об'єднує сучасне фільмосховище, кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.

"Сто років тому вперед"

Київський ресторан "Сто років тому вперед" шеф-кухаря Євгенія Клопотенка відкрив двері для відвідувачів ще у березні 2019 року.

Заклик на фасаді "Залиш тут свої стереотипи" ніби попереджає, що в цьому закладі спростовують уявлення про українську кухню як поєднання жирних і прісних страв.



Ресторан "Сто років тому вперед" / Фото Ukraїner, Христина Кулаковська

Готуючись до запуску ресторану, його команда поспілкувалася з істориками, регіональними дослідниками кулінарії, а також ознайомилася з наявними збірниками рецептів.

Довідка. Концепція і мета закладу — створити нові традиції української кухні за допомогою сучасних кулінарних технік.

ДАХ

Центр сучасного мистецтва ДАХ – це перший в Україні приватний театральний простір, який виник в часи перебудови, в шалені 1990-ті.

З них почалося інакше сприйняття сучасної України. Вони створили оперу IYOV, визнану однією з кращих у світі, популярний гурт DakhaBrakha, кабаре-бенди Dakh Daughters i "ЦеШо".

Саме там народився фестиваль "ГогольFest", який спершу переїжджав у межах Києва, а тепер щороку розширюється на все більше й більше українських міст.

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Усі проєкти, які творить ДАХ та ого засновник, режисер та вчитель Влад Троїцький, розповідають про Україну у світовому контексті, не маючи інституційної державної підтримки.

Храм мистецтва. Там свого часу багато було пройдено. Навіть коли зараз там збирається багато людей і різних проєктів, це наче у мене вдома купа народу, і мене це бісить, – зазначила Ірина Коваленко.

"Колись крім нас нікого не було, і ми були як вдома. Зараз – це вже як центр мистецтва, де створюється багато проєктів, і ми – один з них", – додала вона.

Більше про DakhaBrakha та їхній Київ: дивіться відео Ukraїner