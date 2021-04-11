Засновник гурту "Тартак" та проєкту "Був'є" пригадав своє дитинство та показав, як містечко з часом перетворилося на осередок сучасного мистецтва, прогресивної молоді та інклюзивної освіти.

Зверніть увагу Вінниця від Pianoboy: Шуров поділився ексклюзивними порадами для туристів

"Назва Луцька, кажуть, пішла від слова "лук". Бо раніше називалось місто Лучеськ Великий. І назва нібито пішла від того, що в нас річка Стир, яка як лук вигинається", – пояснив Положинський.

Ботанічний сад

Ботанічний сад "Волинь" – пам'ятка природи загальнодержавного значення, місце для відпочинку та розваг лучан.

Саме тут розташований один із неофіційних символів міста – скульптура "Луцьке слоненя", яку традиційно щороку перефарбовують місцеві ентузіасти.

Біля скульптури слона постійно тусувалися. До речі, слон постійно змінює своє забарвлення. Я не знаю, з чим це пов'язано,

– зазначив засновник "Тартака".

"Можливо, кожна людина, яка має зайву фарбу, вважає своїм обов'язком пофарбувати слона. Це не дуже осучаснене місце, але мені подобається. Тут є якась своя атмосфера", – додав співак.

Молодіжний центр Волині

Освітньо-подієвий хаб "Молодіжний центр Волині" створили як майданчик для заходів та програм, які формують знання та цінності місцевої молоді.

У середньому там проводять 3 події на день. Хаб працює цілодобово та навіть дозволяє переночувати тут, якщо маєте спальник з собою.

Костел святих Апостолів Петра і Павла

Кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку та колегіум при ньому засновано у першій половині XVII століття єзуїтами, членами католицького чернечого ордену.



Костел святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку / Фото Ukraїner, Олесь Москальчук

Під цими будівлями створили розгалужену мережу підземель. Там розташовані різні за функціями приміщення: підземний храм, трапезна, камери для ув'язнених та каплиця.

За радянських часів підземелля використовували для зберігання овочів, а приміщення костелу – як контору та майстерні.

У підземеллях збереглися настінні фрески початку XVII століття та решітки з металу доби Середньовіччя, якими зачиняли ходи між тунелями.

"У часи мого радянського дитинства в костелі був музей атеїзму. Я любив сюди заходити. Насправді це був такий музей історії релігії й вірувань різних. Там були якісь знаряддя інквізиції, катувань. Я пам'ятаю, мене вразила штука, якою шкіру здирали з людей", – пригадав Положинський.

Фестиваль "Простір літер"

У 2014 році дизайнер Кирило Ткачов разом із сім'єю переїхав з Луганська до Луцька. Він є співавтором:

логотипів для Укрзалізниці;

рок-фестивалю Zaxidfest та гурту "Був'є";

розробив шрифти для бренду Ukraine Now та проєкту Ukraїner.

Щоб створити у Луцьку середовище для дизайнерів, Кирило заснував фестиваль каліграфії, шрифтового та книжкового дизайну "Простір літер".

Це серія доповідей і презентацій фахівців, які аналізують творче надбання шрифтового дизайну і каліграфії, а також шукають нові сучасні стилі.

Музей сучасного українського мистецтва

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку діє на території занедбаних заводських приміщень, де раніше виготовляли шкіркартон.

Віктор Корсак, фундатор музею, спочатку відкрив на території старого заводу культурно-розважальний центр "Адреналін Сіті".

Цікаво! Його сім'я мала колекцію українських творів сучасного мистецтва і з часом вирішила створити у Луцьку окремий музей на базі цієї колекції.

Згодом на території музею облаштували постійну експозицію, а також проводять тимчасові виставки окремих експонатів.



Музей сучасного українського мистецтва у Луцьку / Фото Олесь Москальчук

Варто зауважити, що зали цього музею також відкриті для різнопланових заходів: від майстер-класів для дітей до концертів класичної музики.

Фундаторка музею Леся Корсак впевнена, що в Україні дуже багато якісного сучасного мистецтва, а тому хоче допомагати молодим художникам, надаючи місце для виставок.

Braille Studio

У 2016 році в Луцьку запрацював волонтерський проєкт Braille Studio, який забезпечує доступ до інформації людям з порушеннями зору.

Команда на чолі з координатором проєкту Віталієм Ткачуком створюють та розповсюджують книги та інші матеріали, надруковані шрифтом Брайля.

Редактор друку Олександр Мельник зазначив, що в Україні практично не друкують літературу шрифтом Брайля. Він вважає популяризацію подібних видань одним із першочергових завдань.

Меморіальний музей Липинського

Між Луцьком та Володимиром-Волинським у селі Затурці розташований меморіальний музей В'ячеслава Липинського – політичного діяча, історика та ідеолога українського державотворення.

Він був одним із перших, хто обґрунтував необхідність побудови України як держави й показав залежність інтересів народу від тогочасного стану держави.

Після реконструкції у колишній родинній садибі Липинських діє експозиція, яка відображає життєвий шлях В'ячеслава та середовище, в якому жила його родина.

В'ячеслав Липинський для мене – одна з найважливіших постатей в історії України. Я дуже поважаю цього чоловіка,

– наголосив засновник гурту "Тартак".

"Мені хочеться, аби до його постаті було більше уваги, зацікавленості його працями, думками та поглядами", – пояснив Положинський.

Більше про Сашка Положинського та його Луцьк: дивіться у відео Ukraїner