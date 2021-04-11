Основатель группы "Тартак" и проекта "Бувье" вспомнил свое детство и показал, как городок со временем превратился в центр современного искусства, прогрессивной молодежи и инклюзивного образования.

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"Название Луцка, говорят, пошло от слова лук. Потому что раньше назывался город Луческ Великий. И название якобы пошло от того, что у нас река Стырь, которая как лук выгибается", – пояснил Положинский.

Ботанический сад

Ботанический сад "Волынь" – памятник природы общегосударственного значения, место для отдыха и развлечений лучан.

Именно здесь расположен один из неофициальных символов города – скульптура "Луцкий слоненок", которую традиционно ежегодно перекрашивают местные энтузиасты.

Возле скульптуры слона постоянно тусовались. Кстати, слон постоянно меняет свою окраску. Я не знаю, с чем это связано,

– отметил основатель "Тартака".

"Возможно, каждый человек, имеющий лишнюю краску, считает своим долгом покрасить слона. Это не очень осовремененное место, но мне нравится. Здесь есть какая-то своя атмосфера", – добавил певец.

Молодежный центр Волыни

Образовательно-событийный хаб "Молодежный центр Волыни" создали как площадку для мероприятий и программ, которые формируют знания и ценности местной молодежи.

В среднем там проводят 3 события в день. Хаб работает круглосуточно и даже позволяет переночевать здесь, если имеете спальник с собой.

Костел Святых Апостолов Петра и Павла

Кафедральный костел святых Апостолов Петра и Павла в Луцке и коллегиум при нем основан в первой половине XVII века иезуитами, членами католического монашеского ордена.



Костел святых Апостолов Петра и Павла в Луцке / Фото Ukraїner, Олесь Москальчук

Под этими зданиями создали разветвленную сеть подземелий. Там расположены различные по функциям помещения: подземный храм, трапезная, камеры для заключенных и часовня.

В советское время подземелья использовали для хранения овощей, а помещения костела – как контору и мастерские.

В подземельях сохранились настенные фрески начала XVII века и решетки из металла эпохи Средневековья, которыми закрывали ходы между тоннелями.

"Во времена моего советского детства в костеле был музей атеизма. Я любил сюда заходить. На самом деле это был такой музей истории религии и верований разных. Там были какие-то орудия инквизиции, пыток. Я помню, меня поразила штука, которой кожу сдирали с людей", – вспомнил Положинский.

Фестиваль "Простір літер"

В 2014 году дизайнер Кирилл Ткачев вместе с семьей переехал из Луганска в Луцк. Он является соавтором:

логотипов для Укрзализныци;

рок-фестиваля Zaxidfest и группы "Бувье";

разработал шрифты для бренда Ukraine Now и проекта Ukraїner.

Чтобы создать в Луцке среду для дизайнеров, Кирилл основал фестиваль каллиграфии, шрифтового и книжного дизайна "Простір літер".

Это серия докладов и презентаций специалистов, которые анализируют творческое достояние шрифтового дизайна и каллиграфии, а также ищут новые современные стили.

Музей современного украинского искусства

Музей современного украинского искусства Корсаков в Луцке действует на территории заброшенных заводских помещений, где раньше изготавливали кожкартон.

Виктор Корсак, основатель музея, сначала открыл на территории старого завода культурно-развлекательный центр "Адреналин Сити".

Интересно! У его семьи была коллекция украинских произведений современного искусства и со временем они решили создать в Луцке отдельный музей на базе этой коллекции.

Впоследствии на территории музея обустроили постоянную экспозицию, а также проводят временные выставки отдельных экспонатов.



Музей современного украинского искусства в Луцке / Фото Олесь Москальчук

Стоит заметить, что залы этого музея также открыты для разноплановых мероприятий: от мастер-классов для детей до концертов классической музыки.

Основательница музея Леся Корсак уверена, что в Украине очень много качественного современного искусства, а потому хочет помогать молодым художникам, предоставляя место для выставок.

Braille Studio

В 2016 году в Луцке заработал волонтерский проект Braille Studio, который обеспечивает доступ к информации людям с нарушениями зрения.

Команда во главе с координатором проекта Виталием Ткачуком создают и распространяют книги и другие материалы, напечатанные шрифтом Брайля.

Редактор печати Александр Мельник отметил, что в Украине практически не печатают литературу шрифтом Брайля. Он считает популяризацию подобных изданий одной из первоочередных задач.

Мемориальный музей Липинского

Между Луцком и Владимиром-Волынским в селе Затурцы расположен мемориальный музей Вячеслава Липинского – политического деятеля, историка и идеолога украинского государства.

Он был одним из первых, кто обосновал необходимость построения Украины как государства и показал зависимость интересов народа от тогдашнего состояния государства.

После реконструкции в бывшей семейной усадьбе Липинских действует экспозиция, которая отражает жизненный путь Вячеслава и среду, в которой жила его семья.

Вячеслав Липинский для меня – одна из важнейших фигур в истории Украины. Я очень уважаю этого мужчину,

– подчеркнул основатель группы "Тартак".

"Мне хочется, чтобы к его фигуре было больше внимания, заинтересованности его трудами, мыслями и взглядами", – пояснил Положинский.

Больше о Сашке Положинском и его Луцке: смотрите в видео Ukraїner