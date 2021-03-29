Запоріжжя – індустріальне місто, відоме завдяки потужній Дніпровській ГЕС. Багатьох приваблює сюди й осередок українського козацтва XVI – XVIII століть, острів Хортиця. Саме у цьому обласному центрі народилась та дебютувала на телебаченні журналістка Яніна Соколова.

У шоу "Амбасадори" вона поділилась власним баченням міста та разом з командою Ukraїner дізналася, чим живе Запоріжжя тепер.

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"З одного боку, я не розумію, як тут весь цей час жила і мріяла. Й у мене було дуже багато прагнень! Це місто ніби зовсім не моє ідеологічно", – зауважила Соколова.

Але з ним у мене пов'язано стільки крутих спогадів. Воно настільки мене загартувало, що я йому дуже вдячна і дуже його люблю. Тут живуть дуже і дуже сильні духом люди,

– наголосила вона.

"Напевно, дається взнаки козацтво. Втім, мені б дуже хотілося, щоб це місто стало більш українським", – поділилася журналістка.

За словами Соколової, саме у Запоріжжі вона наповнювалась рішучістю і авантюрною енергетикою, що досі веде її по життю.

"Я, Ніна" та моніторинг повітря

У травні 2019 року Соколова повідомила, що за останні 7 місяців поборола онкологічну хворобу. Після цього журналістка ініціювала мультимедійний проєкт "Я, Ніна".

Довідка. Проєкт має на меті допомогти онкохворим людям усвідомити цінність життя, а також підтримує ініціативи, спрямовані на попередження і боротьбу з онкозахворюваннями.

"Мені здається, що в цьому напрямі ми рухаємося вперед. Принаймні завдяки проєкту люди задумалися: "Яніна! Все було добре, вона ж не подавала ніяких ознак і бац – рак". Страх дуже підштовхує. Люди стали по-іншому ставитися, тому повітря – передусім", – зазначила Соколова.

У Запоріжжі почали встановлювати датчики, виміри яких показують ступінь забруднення повітря в різних районах

Відслідковувати стан повітря може кожен охочий – в режимі онлайн зі свого власного смартфона.

Координатор "Екокоаліція Запоріжжя" Олександр Костенко переконаний, що ситуація з викидами з часом обов'язково зміниться.

Для цього, за його словами, потрібно не бути байдужими до навколишнього середовища та здійснювати системний моніторинг.

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Соколова про Запоріжжя

Згадуючи дитинство у Запоріжжі, Яніна Соколова характеризує місто як заводське, індустріальне, де важко бути українцем через розмиту ідентичність.

У листопаді 2015 року поблизу залізничного вокзалу "Запоріжжя-1" відкрили волонтерський центр "Солдатський привал".

Його створили для відпочинку військових та їхніх родичів, які проїжджають через місто. Центр працює як хостел, де цілодобово чергують волонтери-адміністратори.

"Солдатський привал" у Запоріжжі / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

У Запоріжжі збереглося архітектурне надбання у стилі конструктивізму, історичну цінність якого не завжди помічають мешканці та гості міста.

Під час стрімкого будівництва, що розпочалося там у 1920 – 1930 роках, архітектори мали можливість проєктувати, експериментувати та створювати новий життєвий простір.

Одним із найбільш яскравих прикладів пізньої архітектури радянської доби у Запоріжжі вважається Палац дитячої та юнацької творчості.

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