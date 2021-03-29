Місто мене загартувало, – Яніна Соколова відверто про дитинство у Запоріжжі
Запоріжжя – індустріальне місто, відоме завдяки потужній Дніпровській ГЕС. Багатьох приваблює сюди й осередок українського козацтва XVI – XVIII століть, острів Хортиця. Саме у цьому обласному центрі народилась та дебютувала на телебаченні журналістка Яніна Соколова.
Джерело:Ukraїner
У шоу "Амбасадори" вона поділилась власним баченням міста та разом з командою Ukraїner дізналася, чим живе Запоріжжя тепер.
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"З одного боку, я не розумію, як тут весь цей час жила і мріяла. Й у мене було дуже багато прагнень! Це місто ніби зовсім не моє ідеологічно", – зауважила Соколова.
Але з ним у мене пов'язано стільки крутих спогадів. Воно настільки мене загартувало, що я йому дуже вдячна і дуже його люблю. Тут живуть дуже і дуже сильні духом люди,
– наголосила вона.
"Напевно, дається взнаки козацтво. Втім, мені б дуже хотілося, щоб це місто стало більш українським", – поділилася журналістка.
За словами Соколової, саме у Запоріжжі вона наповнювалась рішучістю і авантюрною енергетикою, що досі веде її по життю.
"Я, Ніна" та моніторинг повітря
У травні 2019 року Соколова повідомила, що за останні 7 місяців поборола онкологічну хворобу. Після цього журналістка ініціювала мультимедійний проєкт "Я, Ніна".
"Мені здається, що в цьому напрямі ми рухаємося вперед. Принаймні завдяки проєкту люди задумалися: "Яніна! Все було добре, вона ж не подавала ніяких ознак і бац – рак". Страх дуже підштовхує. Люди стали по-іншому ставитися, тому повітря – передусім", – зазначила Соколова.
- У Запоріжжі почали встановлювати датчики, виміри яких показують ступінь забруднення повітря в різних районах
- Відслідковувати стан повітря може кожен охочий – в режимі онлайн зі свого власного смартфона.
- Координатор "Екокоаліція Запоріжжя" Олександр Костенко переконаний, що ситуація з викидами з часом обов'язково зміниться.
- Для цього, за його словами, потрібно не бути байдужими до навколишнього середовища та здійснювати системний моніторинг.
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Соколова про Запоріжжя
Згадуючи дитинство у Запоріжжі, Яніна Соколова характеризує місто як заводське, індустріальне, де важко бути українцем через розмиту ідентичність.
- У листопаді 2015 року поблизу залізничного вокзалу "Запоріжжя-1" відкрили волонтерський центр "Солдатський привал".
- У Запоріжжі збереглося архітектурне надбання у стилі конструктивізму, історичну цінність якого не завжди помічають мешканці та гості міста.
Під час стрімкого будівництва, що розпочалося там у 1920 – 1930 роках, архітектори мали можливість проєктувати, експериментувати та створювати новий життєвий простір.
- Одним із найбільш яскравих прикладів пізньої архітектури радянської доби у Запоріжжі вважається Палац дитячої та юнацької творчості.
Більше про Запоріжжя Яніни Соколової: дивіться у відео Ukraїner
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