Запорожье – индустриальный город, известный благодаря мощной Днепровской ГЭС. Многих привлекает сюда и центр украинского казачества XVI - XVIII веков, остров Хортица. Именно в этом областном центре родилась и дебютировала на телевидении журналистка Янина Соколова.

В шоу "Амбассадоры" она поделилась своим видением города и вместе с командой Ukraїner узнала, чем живет Запорожье сейчас.

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"С одной стороны, я не понимаю, как здесь все это время жила и мечтала. И у меня было очень много стремлений! Этот город будто совсем не мой идеологически", – отметила Соколова.

Но с ним у меня связано столько крутых воспоминаний. Он настолько меня закалил, что я ему очень благодарна и очень его люблю. Здесь живут очень и очень сильные духом люди,

– подчеркнула она.

"Наверное, сказывается казачество. Впрочем, мне бы очень хотелось, чтобы этот город стал более украинским", – поделилась журналистка.

По словам Соколовой, именно в Запорожье она наполнялась решительностью и авантюрной энергетикой, которые до сих пор ведут ее по жизни.

"Я, Нина" и мониторинг воздуха

В мае 2019 года Соколова сообщила, что за последние 7 месяцев поборола онкологическую болезнь. После этого журналистка инициировала мультимедийный проект "Я, Нина".

Справка. Цель проекта – помочь онкобольным людям осознать ценность жизни, а также поддерживает инициативы, направленные на предотвращение и борьбу с онкозаболеваниями.

"Мне кажется, что в этом направлении мы движемся вперед. По крайней мере благодаря проекту люди задумались: "Янина! Все было хорошо, она же не подавала никаких признаков и бац – рак ". Страх очень подталкивает. Люди стали по-другому относиться, поэтому воздух – прежде всего", – отметила Соколова.

В Запорожье начали устанавливать датчики, измерения которых показывают степень загрязнения воздуха в различных районах

Отслеживать состояние воздуха может каждый желающий – в режиме онлайн со своего собственного смартфона.

Координатор "Экокоалиция Запорожье" Александр Костенко убежден, что ситуация с выбросами со временем обязательно изменится.

Для этого, по его словам, нужно не быть равнодушными к окружающей среде и осуществлять системный мониторинг.

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Соколова о Запорожье

Вспоминая детство в Запорожье, Янина Соколова характеризует город как заводской, индустриальной, где трудно быть украинцем из-за размытой идентичности.

В ноября 2015 года возле железнодорожного вокзала "Запорожье-1" открыли волонтерский центр "Солдатский привал".

Его создали для отдыха военных и их родственников, которые проезжают через город. Центр работает как хостел, где круглосуточно дежурят волонтеры-администраторы.



"Солдатский привал" в Запорожье / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

В Запорожье сохранилось архитектурное достояние в стиле конструктивизма, историческую ценность которого не всегда замечают жители и гости города.

Во время стремительного строительства, которое началось там в 1920 – 1930 годах, архитекторы имели возможность проектировать, экспериментировать и создавать новое жизненное пространство.

Одним из самых ярких примеров поздней архитектуры советской эпохи в Запорожье считается Дворец детского и юношеского творчества.

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