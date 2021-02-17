Украина в совместном с Европой культурном пространстве работать над созданием и продвижением концепций культурных маршрутов.

Министр культуры и информационной политики прокомментировал принятие Верховной Радой Закона "О присоединении Украины к расширенной частичной Соглашения о культурных маршруты".

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Он отметил, что соглашение поможет разработать и продвигать концепции культурных маршрутов в совместном с Европой культурном пространстве. Также присоединения Украины к этому соглашению будет способствовать популяризуванню национального культурного наследия как неотъемлемого компонента общей европейской истории.

Сейчас через территорию Украины проходят лишь 3 из 40 европейских культурных маршрутов. Присоединившись к расширенной частичной Соглашения о культурных маршруты, Украина получит возможность не только быть участницей существующих проектов, но и выступать с инициативой номинаций, продвигая собственные исторические и культурные нарративы,

– отметил министр.

Ткаченко напомнил о сложных условиях пандемии, в которых оказалась индустрия туризма и гостеприимства. Европейский институт культурных маршрутов сможет помочь в этой ситуации.

"Он осуществляет экспертизу и распространяет информацию о лучших практиках по разработке инновационных проектов в сфере культурного туризма и устойчивого развития территорий", – рассказал политик.

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Также отметил, что присоединение к расширенной частичной Соглашения о культурных маршруты являются практической реализацией положений статьи 439 главы 24 "Культура" Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Культурные маршруты" – инициатива Совета Европы, один из инструментов европейского культурного сотрудничества, которая демонстрирует, как сквозь время и пространство культура и культурное наследие различных и отдаленных регионов Европы сделала вклад в общую европейскую историю и культуру,

– отметил Ткаченко.

Также Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года. Еще Министерство культуры и информационной политики планирует разработать туристическую карту Украины и модернизировать туристическую сферу.