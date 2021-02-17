Україна у спільному з Європою культурному просторі працюватиме над створенням та промоцією концепцій культурних маршрутів .

Міністр культури та інформаційної політики прокоментував ухвалення Верховною Радою Закону "Про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути".

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Він зазначив, що угода допоможе розробити та промотувати концепції культурних маршрутів у спільному з Європою культурному просторі. Також приєднання України до цієї угоди сприятиме популяризуванню національної культурної спадщини як невід'ємного складника спільної європейської історії.

Наразі територією України проходять лише 3 з 40 європейських культурних маршрутів. Приєднавшись до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути, Україна отримає можливість не лише бути учасницею існуючих проєктів, а й виступати з ініціативою номінацій, просуваючи власні історичні і культурні наративи,

– зазначив міністр.

Ткаченко нагадав про складні умови пандемії, у яких опинилася індустрія туризму і гостинності. Європейський інститут культурних маршрутів зможе допомогти у цій ситуації.

"Він здійснює експертизу та поширює інформацію про найкращі практики щодо розроблення інноваційних проєктів у сфері культурного туризму і сталого розвитку територій", – розповів політик.

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Також зауважив, що приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути є практичною реалізацією положень статті 439 глави 24 "Культура" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Культурні маршрути" – ініціатива Ради Європи, один з інструментів європейського культурного співробітництва, яка демонструє, як крізь час і простір культура і культурна спадщина різноманітних і віддалених регіонів Європи зробила внесок у спільну європейську історію і культуру,

– наголосив Ткаченко.