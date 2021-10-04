Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева на Шри-Ланку. Лоукостер уже открыл продажу билетов.

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SkyUp будет летать на Шри-Ланку

Так, уже с 28 декабря авиаперевозчик намерен осуществлять полеты из Киева в город Маттала.

Летать будет на Boeing 737-900 ER с вылетом из Киева дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что полеты будут выполняться с остановкой на дозаправку в ОАЭ.

Расписание рейсов

Киев – Маттала – 2:05 (вылет) – 16:15 (прилет);

– 2:05 (вылет) – 16:15 (прилет); Маттала – Киев – 17:15 (вылет) – 1:50 (прилет).

Стоимость билетов

Билеты продаются только в оба конца (round trip) с продолжительностью путешествия 11 дней.

Самые дешевые билеты по направлению Киев – Маттала от 483 евро. Они содержат только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограмм.

Билеты в тарифе Standart с двумя единицами ручной клади, 23 килограммами багажа – от 551 евро.

Обратите внимание! SkyUp Airlines будет осуществлять эти рейсы с ограниченным сроком исполнения – с 28.12.2021 года до 24.03.2022 года.

Условия въезда на Шри-Ланку

Согласно заявлению МОЗ Шри-Ланки, с 1 октября страна отменила ПЦР-тесты по прибытии для полностью вакцинированных туристов.

Путешественникам необходимо иметь:

ПЦР-тест сделан за 72 часа до полета на английском языке (невакцинированным и не полностью вакцинированным)

Оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным и не полностью вакцинированным)

Заполненную декларацию здоровья, предоставляемую в самолете.

Невакцинированным путешественникам все же придется сдать ПЦР-тест после прилета и отправиться на 14-дневный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.

Если повторный тест, проведенный на 12-й день, будет отрицательным – самоизоляция прекратится.