Оформить их можно онлайн. Но кроме прайса за документ уже известны и штрафы за нарушение срока визового пребывания.

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Визы для "цифровых кочевников"

Документ будет действие 270 дней, а стоимость будет зависеть от региона проживания туристу. Виза будет стоить от 60 до 200 долларов. Ее можно будет оформить через ETA. Но за просрочку будут наказывать штрафом в 500 долларов.

В случае короткой поездки на Шри-Ланку также есть документы дешевле. Туристы могут подать заявку на получение визы на 30 – 90 дней, а также на продление до 180 и 270 дней. 30-дневная виза имеет стоимость в 35 долларов США для большинства стран. Продление срока пребывания будет бесплатным для граждан США, Мальдив, Сингапура, Сейшельских островов и Чехии.

Условия въезда для туристов

Шри-Ланка обновила правила въезда в июле 2021 года. Туристам необходимо иметь:

ПЦР-тест сделанный за 72 часа до полета на английском языке (не вакцинированным, не вполне вакцинированным и полностью вакцинированным туристам);

сделанный за 72 часа до полета на английском языке (не вакцинированным, не вполне вакцинированным и полностью вакцинированным туристам); Оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и полностью не вакцинированным туристам);

и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и полностью не вакцинированным туристам); Заполненную декларацию здоровья (заполняется в самолете).

Также после прилета обязательно сдать повторный ПЦР-тест.