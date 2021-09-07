Оформити їх можна онлайн. Але крім прайсу за документ вже відомі та штрафи за порушення терміну візового перебування.

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Візи для "цифрових кочівників"

Документ матиме дію 270 днів, а вартість залежатиме від регіону проживання туристу. Віза буде коштувати від 60 до 200 доларів. Її можна буде оформити через ETA. Але за прострочення каратимуть штрафом у 500 доларів.

У разі коротшої подорожі на Шрі-Ланку є також дешевші документи. Туристи можуть подати заявку на отримання візи на 30-90 днів, а також на продовження до 180 та 270 днів. 30-денна віза має вартість у 35 доларів США для більшості країн. Подовження терміну перебування буде безкоштовним для громадян США, Мальдівів, Сінгапуру, Сейшельських островів та Чехії.

Які умови в'їзду для туристів

Шрі-Ланка оновила правила в'їзду у липні 2021 року. Туристам необхідно мати:

ПЛР-тест зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (не вакцинованим, не повністю вакцинованим та повністю вакцинованим туристам);

зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (не вакцинованим, не повністю вакцинованим та повністю вакцинованим туристам); Оригінал сертифікату про вакцинацію та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам);

та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам); Заповнену декларацію здоров’я (заповнюється в літаку).

Також після прильоту обов'язково здати повторний ПЛР-тест.