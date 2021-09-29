Теперь путешественники, прошедшие полный курс вакцинации, не обязаны проходить тестирование в международном аэропорту Бандаранаике. О таком решении сообщило Министерство здравоохранения Шри-Ланки, объявляя новые правила для местных и иностранных гостей.

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Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты по прибытии

Согласно заявлению МОЗ страны, ограничение отменят с 1 октября.

Так, полностью вакцинированным туристам и жителям Шри-Ланки, которые имеют отрицательный ПЦР-тест при въезде, не придется делать дополнительный тест после прилета.

При этом иностранные путешественники, получившие только одну прививку против коронавируса, смогут сделать тест в отеле, где остановились.

Условия въезда на Шри-Ланку

Страна обновила правила въезда в июле 2021 года. Туристам необходимо иметь:

ПЦР-тест сделан за 72 часа до полета на английском языке (невакцинированным и не полностью вакцинированным)

Оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным и не полностью вакцинированным)

Заполненную декларацию здоровья, предоставляемую в самолете.

Невакцинированным путешественникам все же придется сдать ПЦР-тест после прилета и отправиться на 14-дневный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.

Если повторный тест, проведенный на 12-й день, будет отрицательным – самоизоляция прекратится.

По данным Worldometer, по состоянию на 29 сентября в Шри-Ланке обнаружено 515 524 случаев заболевания коронавирусом, из них 12 768 летальных.

Отметим, ранее правительство Шри-Ланки решило продлить срок пребывания туристов и ввело визы сроком на полгода.