Теперь путешественники, прошедшие полный курс вакцинации, не обязаны проходить тестирование в международном аэропорту Бандаранаике. О таком решении сообщило Министерство здравоохранения Шри-Ланки, объявляя новые правила для местных и иностранных гостей.
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Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты по прибытии
Согласно заявлению МОЗ страны, ограничение отменят с 1 октября.
Так, полностью вакцинированным туристам и жителям Шри-Ланки, которые имеют отрицательный ПЦР-тест при въезде, не придется делать дополнительный тест после прилета.
При этом иностранные путешественники, получившие только одну прививку против коронавируса, смогут сделать тест в отеле, где остановились.
Условия въезда на Шри-Ланку
Страна обновила правила въезда в июле 2021 года. Туристам необходимо иметь:
- ПЦР-тест сделан за 72 часа до полета на английском языке (невакцинированным и не полностью вакцинированным)
- Оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным и не полностью вакцинированным)
- Заполненную декларацию здоровья, предоставляемую в самолете.
Невакцинированным путешественникам все же придется сдать ПЦР-тест после прилета и отправиться на 14-дневный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.
Если повторный тест, проведенный на 12-й день, будет отрицательным – самоизоляция прекратится.
Отметим, ранее правительство Шри-Ланки решило продлить срок пребывания туристов и ввело визы сроком на полгода.