Как известно, вакцинированные туристы не будут обязаны отправляться на карантин. Это будет касаться прибывших в Бангкок и девяти других регионов, в частности Чиангмай и Паттайю.

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Такое решение было принято в связи с открытием островов Пхукет и Самуи в рамках пилотных схем в начале года.

Ослабление мер также связано с попытками увеличить количество вакцинаций после дефицита поставок.

Кроме того, власти анонсировали отмену карантина в провинциях, которые в настоящее время находятся под "максимальным контролем". Это позволит вновь открыть библиотеки, спортивные центры и кинотеатры.

Открытие Таиланда: детали

Всего запланировано 4 этапа вывода страны из пандемии.

В октябре начнется повторное открытие вместе с недавно скорректированным принципам "универсальной профилактики" против COVID-19. Поэтому Бангкок, Чиангмай, Чон Бури, Фетчабури и Прачуап Хири Хан готовятся к приезду туристов, а локальные органы власти ускоряют вакцинацию населения,

– сказал представитель правительства Таиланда.

Последнюю фазу открытия страны, которая позволит туристам свободно посещать все 43 провинции, планируют провести в январе 2022 года.

Условия въезда в Таиланд

Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).

По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах, кроме вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам "Phuket Sandbox" и "Samui Plus".

Таиланд признает следующие вакцины:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's/Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.