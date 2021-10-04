Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва на Шрі-Ланку. Лоукостер вже відкрив продаж квитків.

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SkyUp літатиме на Шрі-Ланку

Так, вже з 28 грудня авіаперевізник має намір здійснювати польоти із Києва до міста Маттала.

Літатиме Boeing 737-900 ER з вильотом із Києва двічі на тиждень – щочетверга та неділі. Зазначається, що польоти виконуватимуться із зупинкою на дозаправлення в ОАЕ.

Розклад рейсів

Київ – Маттала – 02:05 (виліт) – 16:15 (приліт);

– 02:05 (виліт) – 16:15 (приліт); Маттала – Київ – 17:15 (виліт) – 01:50 (приліт).

Вартість квитків

Квитки продаються лише в обидва кінці (round trip) з тривалістю подорожі 11 днів.

Найдешевші квитки за напрямком Київ – Маттала від 483 євро. Вони вміщують тільки ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Квитки в тарифі Standart з двома одиницями ручної поклажі, 23 кілограмами багажу – від 551 євро.

Зверніть увагу! SkyUp Airlines здійснюватиме ці рейси з обмеженим терміном виконання – з 28.12.2021 року до 24.03.2022 року.

Умови в'їзду на Шрі-Ланку

Відповідно до заяви МОЗ Шрі-Ланки, з 1 жовтня країна скасувала ПЛР-тести після прибуття для повністю вакцинованих туристів.

Мандрівникам необхідно мати:

ПЛР-тест зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (невакцинованим та не повністю вакцинованим);

Оригінал сертифікату про вакцинацію та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим та не повністю вакцинованим);

Заповнену декларацію здоров'я, яку надають в літаку.

Невакцинованим мандрівникам все ж доведеться здати ПЛР-тест після прильоту й вирушити на 14-денний карантин у готелі-обсерваторі або державному карантинному центрі.

Якщо повторний тест, проведений на 12-й день, буде негативним – самоізоляція припиниться.

За даними Worldometer, станом на 4 жовтня на Шрі-Ланці виявлено 520 432 випадки захворювання на коронавірус, з них 13 059 летальних.

Зауважимо, раніше уряд Шрі-Ланки вирішив подовжити термін перебування туристів та запровадив візи терміном на пів року.