Теперь нельзя: SkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines внесла некоторые изменения. Теперь пассажиры не смогут предварительно выбрать места.

Речь идет о самом дешевом тарифе с включенным багажом Standard. Об этом свидетельствует обновленная информация авиаперевозчика.

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Ранее пассажиры с билетами тарифа Standard бесплатно могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона, кроме кресел в аварийных рядах.

Теперь же за выбор места заранее придется заплатить от 6 до 21 доллара. Все зависит от ряда и размещения у прохода, на среднем кресле или рядом с окном.

По тарифу Standard разрешается без дополнительной платы выбирать место во время онлайн-регистрации с 6 ряда, за исключением аварийных. Удаленная регистрация открывается за 15 дней до даты вылета.

Такое нововведение не касается пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

Отметим, SkyUp Airlines запустил полеты из Киева в Париж и Ниццу с 19 августа. Также будет летать на популярный португальский остров Мадейра и в Саудовскую Аравию. Кроме того, лоукостер восстановит полеты из Киева на остров Занзибар.

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