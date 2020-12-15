Если несколько лет назад мысли об отдыхе на Занзибаре казались чем-то нереальным, то сейчас все кардинально поменялось. Путешествие на этот экзотический остров перестало быть недоступным, а организовать его может каждый. Рассказываем на Travel 24, как самостоятельно организовать путешествие на Занзибар!

Занзибар – чрезвычайный остров, который понравится всем, кто мечтает наконец убежать от холода. Здесь тепло, вкусно и очень уютно. А в новом материале Travel 24 мы расскажем вам, как самостоятельно организовать путешествие на Занзибар. Читайте и айда паковать рюкзаки!

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Почему Занзибар?

Во-первых, цены существенно упали. Если в прошлом году путешествие на Занзибар на двух обошлось бы в 3 – 4 т ы сячи долларов, то в этом можно вписаться и в 2, и не исключено, что со временем цены снова взлетят до небес, если не выше.

Во-вторых, не нужно сдавать никаких тестов. Этот пункт понравится тем, у кого не так уж много времени, чтобы еще и сдавать анализы накануне путешествия. Мы же напоминаем, что нужно максимально следить за своим состоянием здоровья!

В-третьих, здесь очень уютно. Люди на Занзибаре добрые, что позволит чувствовать себя, как дома. И у вас выпадет возможность перезагрузиться и попробовать отдохнуть от суеты. Вы будете зависеть только от приливов и отливов, а также восхода и заката солнца. И больше ничего!



Занзибар поражает своим безбрежным океаном и невероятными пляжами

Билеты на Занзибар

Если раньше мнение о полете на Занзибар могло вызвать лишь улыбку, то сейчас это – доступная реальность. Ведь больше не нужно переживать о пересадке, сидеть часами в аэропорту и так далее. Сравнительно недавно открылся прямой рейс на Занзибар из Киева от авиакомпании SkyUp. И именно им мы и добирались до этого райского острова.

Цены на билеты

Перелет на Занзибар нельзя назвать бюджетным. И здесь нечему удивляться, ведь расстояние от Киева до Занзибара составляет более 6300 километров.

Как и в большинства авиаперевозчиков, цены на билеты отличаются в зависимости от определенных периодов. Например, перелет на новогодние праздники обойдется в 60 000 гривен за двоих в две стороны. После праздников есть возможность приобрести билеты по 35 000 на двоих!



Билеты на Занзибар стоят от 35 000 гривен на двоих в 2 стороны

Заметим, что в стоимость билетов уже входит ручная кладь – рюкзак или сумка, весом до 7 кг. Если же нужно взять с собой чемодан, то за это следует доплатить:

чемодан на 23 килограмма – 837 гривен;

чемодан на 32 килограмма – 1394 гривны.

Билеты на Занзибар продаются сразу же комплектом туда – обратно. Поэтому любое самостоятельное путешествие будет ограничено 9 днями отдыха. Но расстраиваться не стоит, ведь этого более чем достаточно для полноценного отдыха.

Рейс длится около 10 часов . Это тоже нужно учесть перед путешествием.

Во время всего полета нужно находиться в защитной маске. Исключение можно сделать только во время приема пищи и напитков. Будьте ответственными, соблюдайте правила!

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Страховка

В самостоятельной путешествия покупка страховки целиком и полностью возлагается на вас. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать своей безопасностью и заняться этим вопросом. К счастью, в сети можно сравнить компании и выбрать именно ту, которая позволит не переживать ни о чем во время путешествия.

При выборе полиса обратите внимание на то, покрывает ли он лечения от COVID-19.

Проживание на Занзибаре

Если вы выбрали для себя даты поездки, купили страховой полис, а также определились с багажом – пора задуматься об проживании. Занзибар – остров, рассчитанный на туристов. Поэтому здесь можно найти жилье практически на любой вкус и кошелек. Но у нас есть несколько важных советов, на которые стоит обратить внимание перед бронированием.



С нашего отеля было видно океан

1. Наличие трансфера в отель. Этот пункт важен, ведь большинство квартир расположены в 50 – 60 километрах от аэропорта. Добраться до них можно будет на дала-дала (местные маршрутки), но мы не рекомендуем этого делать, или же на такси, но за 50 60 долларов.

2. Наличие питания. Да, этот момент тоже очень важен. Достаточно обратить внимание на вариант, в котором уже предусмотрен завтрак. Это позволит неплохо сэкономить. Что касается отелей с all inclusive, то ночь в них на двоих будет стоить от 60 долларов. И это не предел.

3. Наличие Wi-Fi. Без интернета все же будет очень трудно на отдыхе, поэтому хотелось бы быть на связи. Роуминг на Занзибаре безумно дорогой. Мы промониторили цены всех операторов и поняли, что дешевле будет или пользоваться SIM-картой местного оператора или Wi-Fi в отеле.

Стоимость интернета на Занзибаре:

10 ГБ трафика – 20 долларов;

20 ГБ трафика – 30 долларов;

30 ГБ трафика – 40 долларов.

На выбор доступны недельный или месячный пакет. Мы брали месячный, ведь находились на острове 9 полных дней.

4. Расстояние до океана. Еще один очень важный момент. Не очень хочется в 30-градусную жару переться к океану несколько километров. Поэтому мы предлагаем выбрать вариант, расположенн ый на береговой линии или рядом с ней.



Выбирайте отель, расположенный недалеко от океана

Мы мониторили гостиницы на Booking, а также варианты квартир на airbnb. И именно на последнем мы остановились. Нам понравился вариант в селе Кивенгва за 22 доллара за ночь на двоих. Сам бутик-отель называется Bush Baby (в честь милой зверушки галаго). Расположен он в 100 метрах от пляжа. В самом номере было удобная кровать, санузел, а также входили завтраки и Wi-Fi на рецепции. Это было идеальное комбо! Если вы воспользуетесь нашей ссылкой при регистрации, то получите приличную скидку на первое бронирование.



Мы забронировали жилье на airbnb

Более того – в этом отеле есть собственная кухня, и можно далеко не ходить, чтобы поесть. Готовят здесь, к слову, очень и очень вкусно. Но об этом чуть позже.

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Прилет на Занзибар и виза

Для отдыха на Занзибаре нужна виза. К счастью, ее можно получить в аэропорту по прилету. Для этого вас во время таможенного контроля отправят на кассу. Стоимость визы – 50 долларов . Оплатить ее можно как наличными, так и картой. Мы рекомендуем это делать карточкой. Позже объясним, почему.

К слову, во время полета вам вручат карту здоровья, которую нужно будет заполнить и отдать сотруднику аэропорта на Занзибаре. Поэтому мы рекомендуем взять с собой ручку.

Как добраться до отеля

Если ваш отель предусматривает трансфер – волноваться вообще не за что. За вами приедет автомобиль во время прилета. В противном случае придется воспользоваться дала-дала или такси.

Дала-дала – местные маршрутки, но выглядят они довольно специфично. Сразу же отметим, что ни о какой социальной дистанцию в них и речи не идет. Поэтому это все-таки сомнительный вариант!



Дала-дала – местные маршрутки, но в них еще меньше места / Фото wikipedia

Такси – удовольствие не из дешевых. Но мы предлагаем торговаться изо всех сил. Так нам удалось вместо 50 долларов заплатить 35.

Что нужно знать?

На Занзибаре ходят преимущественно наличные. Если вы не возьмете с собой наличные – будет вам немного сложно. Банкоматы здесь далеко не везде. Терминал ы видели несколько раз: в аэропорту, а также дорогом магазине с сувенирами.

Можно платить долларами или местными шиллингами. Курс: 1 доллар = 2300 шиллингов (в обменниках курс может быть разным).

Торговаться нужно. Если хочешь купить фрукты или сувениры – не стесняйся говорить об определенном торге. Но будь готов, что тебе откажут. Такое тоже бывает. В таком случае можешь смело идти в другой магазин. Этот метод работает практически беспроигрышно!

Местные не спешат. Этот момент особенно важен. Здесь никто никуда не спешит. Существует даже термин поле-поле, который означает "медленно-медленно". Поэтому всю свою спешку можете смело оставлять в Украине. На Занзибаре она не работает. Наглядный пример: в некоторых ресторанах на свой заказ можно ждать по несколько часов.

Питание на Занзибаре

Плавно переходим к питанию на Занзибаре. И здесь мы сразу же заметим, что это удовольствие не из дешевых. Традиционных магазинов не так уж и много, ведь сам остров рассчитан на туристов. Поэтому выбор небольшой: питаться в ресторанах, местных фастфудах или наслаждаться фруктами и овощами.

Цены в заведениях питания:

Супы – 10 000 шиллингов;

Основное блюдо – 20 000 шиллингов;

Салат – 10 000 шиллингов.

В разных заведениях порции отличаются. Например, в Bush Baby, где мы жили, готовили гигантские порции, поэтому можно было объесться. Но и были рестораны, в которых порции больше напоминали европейские. И кухня не слишком походила на местную.

Одно из основных преимуществ питания на Занзибаре – свежие продукты. Вы сможете лакомиться сочными фруктами и овощами, а также невероятными морепродуктами. Такого в Украине вы точно не найдете!



Ужин на двоих обойдется в 15 – 25 долларов

Цены на фрукты:

Манго – 2000 шиллингов;

Ананас – 3000 – 4000 шиллингов;

Авокадо – 2000 – 3000 шиллингов;

Саусеп – 4000 шиллингов.

На стоимость фруктов влияет их размер. Поэтому крупные плоды, конечно, будут дороже. Но мы настоятельно рекомендуем лакомиться фруктами на Занзибаре. Это совсем другая история.



Самые дешевые фрукты можно купить на рынке в Стоун Тауне

Что посмотреть на Занзибаре?

Океан. Мы рекомендуем не унывать из-за отливов и приливов. Во время отливов у вас будет возможность увидеть флору и фауну без дополнительного снаряжения. Зато приливы позволят вдоволь наплаваться.



Во время отлива можно не только полежать в воде, но и увидеть местную флору и фауну

Стоун Таун. Это самая старая часть города Занзибар. Он очень колоритный и насыщенный. Но здесь нужно быть крайне осторожным, чтобы не заблудиться в паутине улочек. А еще здесь расположен музей Фредди Меркьюри!



Римско-католический кафедральный собор имени Святого Иосифа

Чангу (Prison Island). Это остров, на котором расположена тюрьма, которая ни дня не выполняла свою роль. Но изюминкой его является несколько сотен черепах, которые там живут. Их всех можно гладить, кормить и наслаждаться компанией этих крутых рептилий. Они вызывают неподдельное восхищение!



Чангу – место, где живут несколько сотен черепах

Накупенда. Еще один остров, который возникает во время отлива. Название острова переводится с суахили как "я тебя люблю". И здесь нет ничего удивительного, ведь сам остров напоминает по форме сердце. Во время отливов здесь расставляют шатр ы и готовят свежие морепродукты. Это просто гастрономический оргазм.



На Накупенде вас ждут вкусные морепродукты

Сафари. Первый вопрос, который задают каждому, кто путешествовал на Занзибар: "А ты на сафари был?". Отвечаем коротко: сафари – удовольствие безумно дорогое. За 2 дня нужно заплатить 650 долларов США с человека. Если вы готовы потратиться, то вас ожидает комфортный перелет на самолете в две стороны, ночевка в гостинице посреди зверей, сопровождение гидов, а также возможность почувствовать себя в настоящей дикой природе. В зоопарке такого не увидишь.

Туристический разговорник суахили

Привет – Саса, мамбо, джамбо

Как дела? – Хабар ганы?

Спасибо, хорошо – Нзури, Асанте

До свидания! – Ква Хери!

Пожалуйста – Тафадхали

Как вас зовут? – Джина лако нани?

Меня зовут... – Джина Лангу ни...

Спасибо – Асанте

Простите – Самахани (обратить внимание), Насикитика (просить прощения)

Сколько это стоит? – Нгари?

Это слишком дорого – Гхали

Я не понимаю – Нисамехе сифахаму

Накупенда – Я люблю тебя

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Напоследок предлагаем взглянуть это видео, чтобы послушать шум волн: