Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам надежный способ который поможет избежать потери чемодана во время авиаперелета.

Полезный лайфхак от авиаработника появился на сервисе Reddit.

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По словам мужчины, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации. Дело в том, что они содержат уникальный штрих-код со всей необходимой информацией о рейсе.

Снимайте старые бирки! Ведь если на вашем чемодане прикреплена багажная бирка двухлетней давности, а также множество других, нам потребуется гораздо больше времени, чтобы найти нужную дату и место, куда сумка должна отправиться, – объяснил сотрудник авиакомпании.

Кроме того, как отметил грузчик аэропорта, путешественникам стоит всегда оставлять на чемодане свои контактные данные. Заполненная форма с указанием имени, адреса и номера телефона владельца сможет ускорить процесс поиска потерянного багажа.