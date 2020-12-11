Как избежать потери чемодана в аэропорту – ответ авиаработника
Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам надежный способ который поможет избежать потери чемодана во время авиаперелета.
Полезный лайфхак от авиаработника появился на сервисе Reddit.
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По словам мужчины, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации. Дело в том, что они содержат уникальный штрих-код со всей необходимой информацией о рейсе.
Снимайте старые бирки! Ведь если на вашем чемодане прикреплена багажная бирка двухлетней давности, а также множество других, нам потребуется гораздо больше времени, чтобы найти нужную дату и место, куда сумка должна отправиться, – объяснил сотрудник авиакомпании.
Кроме того, как отметил грузчик аэропорта, путешественникам стоит всегда оставлять на чемодане свои контактные данные. Заполненная форма с указанием имени, адреса и номера телефона владельца сможет ускорить процесс поиска потерянного багажа.
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