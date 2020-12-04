В ручной клади пассажира могут оказаться предметы, представляющие особую опасность заражения. Нужно знать, каким вещам стоит уделить больше внимания при дезинфекции.

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм назвал самые опасные предметы в ручной клади авиапассажиров, которые могут нести наибольшую опасность как переносчики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет издание "Daily Express".

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По его словам, для пассажиров большой опасностью является паспорт. Он назвал место паспортного контроля "наиболее заразным в аэропорту". Авиаэксперт указал на огромное количество людей, которые регулярно проходят через стойки пограничного контроля и оставляют там тысячи бактерий.

Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что каждый день более чем 235 тысяч гостей с паспортами проходят через эти стойки в каждом из десяти крупнейших международных аэропортов Великобритании, – отметил Линдсторм.



Дезинфицируйте свои документы / censor.net

По его мнению, еще одним предметом, что содержит большое количество микробов является мобильный телефон. Авиаксперт посоветовал считать свой телефон продолжением руки и регулярно его дезинфицировать.

Также он призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, которых они будут касаться.

Как только вы оказались возле своего кресла на борту, вытрите все поверхности, которых будете касаться: пряжку ремня безопасности, подлокотники сверху и снизу, столик и его замок, а также сенсорные экраны, – отметил Линдсторм.

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