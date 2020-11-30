Небо, красивая форма и возможность увидеть весь мир – это первые ассоциации со стюардессами. Однако не всегда все так романтично. Интересные нюансы работы в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала бортпроводница Анастасия Запорожец.

Впервые бортпроводника привлекли к перелетам в Германии в 1928 году. Профессии уже почти 100 лет. Сначала обеспечением сервиса во время перелета занимался второй пилот. С точки зрения безопасности – это было рискованно, сообщает Travel 24.

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В 1930 году в США решили привлечь симпатичных девушек к работе. Это был удачный маркетинговый ход для авиакомпаний. Первой стюардессой называют Элен Черч – дипломированною медсестру из штата Айова.



Первая стюардесса в мире \ Фото из открытых источников

Кстати, она умела управлять самолетом и ей поручили набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс. Ими тоже стали медсестры в возрасте до 25 лет и весом не более, чем 52 килограмма.

Вопрос к стюардессе

Журналисты 24 канала пообщались с украинской стюардессой Анастасией Запорожец, которая работает в авиации 8 лет, два из которых – в бизнес-авиации.



Стюардесса Анастасия Запорожец, которая 8 лет работает в авиации

С какими нелепыми предложениями обращались пассажиры?

Отдают рвотные массы или грязный подгузник – это уже не новость. А новое – это, когда мама просит изменить подгузник своему ребенку, потому что у нее токсикоз.

Бортпроводники работают с питанием, поэтому такое строго запрещено и мы не вправе это делать. Даже если очень захотим.

Может ли стюардесса посадить самолет?

Может, если есть лицензия пилота. Я не могу. Конечно, на курсах бортпроводников обучают, как и где использовать аварийные частоты. Однако, к сожалению, мы посадить самолет не сможем. Возможно, если следовать инструкциям диспетчера, то получится. Я на практике такого не знаю.

Могут двери самолета открыться прямо в небе?

Если это маленькие самолеты, которые используют парашютисты, то открыть возможно. Если это бизнес-джеты или пассажирские лайнеры, то открыть не получится из-за разницы атмосферного давления и внутри салона. Поэтому приоткрыть дверь не получится, чтобы подышать свежим воздухом.

Что вы делаете, если пассажир отказывается пристегнуть ремень безопасности?

Это личная зона безопасности каждого пассажира. Поэтому я не настаиваю. Но советую, потому что никто не отменяет зоны турбулентности.

В гражданской авиации я начинала полемику с пассажирами и объясняла, почему это важно.

Почему нельзя слушать музыку во время взлета и посадки самолета?

Взлет и посадка – это важнейшая и самая опасная часть полета. Поэтому очень важно, чтобы вы слышали команды бортпроводников или командира.

Спите ли вы во время полета?

Если это пустой рейс, то я могу вздремнуть. Однако, как правило, это не более 20-30 минут, потому что в мои обязанности входит проверка кабины пилотов.

Что вы делаете, если пассажир занимает пустое место, которое якобы лучше его?

В бизнес-джетах места одинаково удобны. В авиации есть термин "центровка" и очень важно, чтобы при взлете и посадке каждый пассажир был на своем месте. А в случае конфликтной ситуации приходится рассаживать.

Какое место в самолете удобнее?

В гражданских лайнерах, скорее всего, аварийный ряд. Однако надо учесть, что там будет прохладно, поэтому надо брать плед. Или бизнес-класс. Хотя в некоторых компаниях ничем не отличается от эконом-класса.

Если это частный борт, то все места лучшие. Во многих – есть даже диваны.

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О чем вы думаете во время проведения инструктажа по безопасности?

На частных бортах инструктаж занимает не более 30 секунд, потому что все уже осведомлены. Как правило, рассказываем только, где находятся аварийные выходы. Поэтому подумать о другом не успеваешь.

Почему в салоне самолета не играет музыка?

В частных самолетах это возможно. Можно воплотить все желания. Не в частном – у всех свои приоритеты.

Влияют на вас полеты на дальние расстояния?

Сильно. Я думаю, мои коллеги подтвердят, что чем больше работаешь в авиации, тем труднее даются дальние расстояния. Особенно, ночные рейсы. Плохое самочувствие и джетлаг никто не отменял.



Самое трудное в работе – ночные перелеты \ Photo by Ethan Hu on Unsplash

Почему все стюардессы такие красивые?

Красота женщины не зависит от выбора профессии. Поэтому все женщины красивы.

Что вы желаете своим пассажирам перед взлетом?

Перед рейсом мы желаем пассажирам хорошего полета и мягкой посадки.

Интересные вопросы для стюардессы Анастасии Запорожец: смотрите видео