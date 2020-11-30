Небо, красива форма і можливість побачити весь світ – це перші асоціації зі стюардесами. Проте не завжди все так романтично. Цікаві нюанси роботи в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла бортпровідниця Анастасія Запорожець.

Вперше бортпровідника долучили до перельотів у Німеччині в 1928 році. Професії вже майже 100 років. Спочатку забезпеченням сервісу під час перельоту займався другий пілот. З точки зору безпеки – це було ризиковано, повідомляє Travel 24.

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У 1930 році в США вирішили залучити симпатичних дівчат до роботи. Це був вдалий маркетинговий хід для авіакомпаній. Першою стюардесою називають Елен Черч – дипломовану медсестру зі штату Айова.





Перша стюардеса у світі / Фото з відкритих джерел

До речі, вона вміла керувати літаком і їй доручили набрати першу групу для підготовки майбутніх стюардес. Ними теж стали медсестри, віком до 25 років і вагою не більше, ніж 52 кілограми.

Питання до стюардеси

Журналісти 24 каналу поспілкувалися з українською стюардесою Анастасією Запорожець, яка працює в авіації 8 років, два з яких – у бізнес-авіації.



Стюардеса Анастасія Запорожець, яка 8 років працює в авіації

З якими безглуздими пропозиціями зверталися пасажири?

Віддають блювотні маси чи брудний підгузок – це вже не новина. А нове – це, коли мама просить змінити підгузок своїй дитині, бо у неї токсикоз.

Бортпровідники працюють з харчуванням, тому таке суворо заборонено і ми не маємо право це робити. Навіть, якщо дуже захочемо.

Чи може стюардеса посадити літак?

Може, якщо є ліцензія пілота. Я не можу. Звичайно, на курсах бортпровідників навчають, як і де використовувати аварійні частоти. Проте, на жаль, ми посадити літак не зможемо. Можливо, якщо дотримуватися інструкцій диспетчера, то вийде. Я на практиці такого не знаю.

Чи можуть двері літака відкритися прямо в небі?

Якщо це маленькі літаки, які використовують парашутисти, то відкрити можливо. Якщо це бізнес-джети чи пасажирські лайнери, то відкрити не вийде через різницю атмосферного тиску та всередині салону. Тому привідкрити двері не вийде, щоб подихати свіжим повітрям.

Що ви робите, якщо пасажир відмовляється пристебнути ремінь безпеки?

Це особиста зона безпеки кожного пасажира. Тому я не наполягаю. Але раджу, бо ніхто не скасовує зони турбулентності.

У цивільній авіації я починала полеміку з пасажирами та пояснювала, чому це важливо.

Чому не можна слухати музику під час зльоту та посадки літака?

Зліт та посадка – це найважливіша та найнебезпечніша частина польоту. Тому дуже важливо, щоб ви чули команди бортпровідників чи командира.

Чи спите ви під час польоту?

Якщо це пустий рейс, то я можу подрімати. Проте, як правило, це не більше 20-30 хвилин, тому що в мої обов'язки входить перевірка кабіни пілотів.

Що ви робите, якщо пасажир займає пусте місце, яке начебто краще за його?

У бізнес-джетах всі місця однаково комфортні. Щодо цивільних літаків – в авіації є термін центровка і дуже важливо, щоб при зльоті і посадці кожен пасажир був на своєму місці. А у випадку конфліктної ситуації доводиться розсаджувати.

Яке місце в літаку найзручніше?

У цивільних лайнерах, скоріше за все, аварійний ряд. Проте треба врахувати, що там буде прохолодно, тому треба брати плед. Або бізнес-клас. Хоча у деяких компаніях нічим не відрізняється від економкласу.

Якщо це приватний борт, то всі місця найкращі. На багатьох – є навіть дивани.

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Про що ви думаєте під час проведення інструктажу з безпеки?

На приватних бортах інструктаж займає не більше, ніж 30 секунд, тому що всі вже обізнані. Як правило, розказуємо тільки, де знаходяться аварійні виходи. Тому подумати про щось інше не встигаєш.

Чому в салоні літака не грає музика?

У приватних літаках це можливо. Можна втілити всі бажання. Не в приватному – у всіх свої пріоритети.

Чи впливають на вас польоти на далекі відстані?

Сильно. Я думаю, мої колеги підтвердять, що чим більше працюєш в авіації, тим важче даються далекі відстані. Особливо, нічні рейси. Погане самопочуття і джетлаг ніхто не скасовував.



Найважче в роботі – нічні перельоти \ Photo by Ethan Hu on Unsplash

Чому всі стюардеси такі красиві?

Краса жінки не залежить від вибору професії. Тому всі жінки красиві.

Що ви бажаєте своїм пасажирам перед зльотом?

Перед рейсом ми бажаємо пасажирам хорошого польоту та м’якої посадки.

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