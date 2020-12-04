У ручній поклажі пасажира можуть виявитися предмети, які становлять особливу небезпеку зараження. Потрібно знати, яким речам варто приділити найбільше уваги під час дезінфекції.

Британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі авіапасажирів, які можуть нести найбільшу небезпеку як переносники коронавірусної інфекції COVID-19. Про це пише видання "Daily Express".

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За його словами, для пасажирів великою небезпекою є паспорт. Він назвав місце паспортного контролю "найзаразнішим в аеропорту". Авіаексперт зазначив про величезну кількість людей, які регулярно проходять через стійки прикордонного контролю та залишають там тисячі бактерій.

Продезінфікуйте руки й документ відразу після виходу з кабіни прикордонного контролю. Пам'ятайте, що щодня більш ніж 235 тисяч гостей з паспортами проходять через ці стійки в кожному з десяти найбільших міжнародних аеропортів Великобританії, – зауважив Ліндсторм.



Дезінфікуйте свої документи / censor.net

На його думку, ще одним предметом, що містить велику кількість мікробів є мобільний телефон. Авіаксперт порадив вважати свій телефон продовженням руки й регулярно його дезінфікувати.

Також він закликав пасажирів носити з собою дезінфекційні серветки, щоб протирати всі поверхні, яких вони будуть торкатися.

Як тільки ви опинилися біля свого крісла на борту, витріть всі поверхні, яких будете торкатися: пряжку ременя безпеки, підлокітники зверху і знизу, столик і його замок, а також сенсорні екрани, – зазначив Ліндсторм.

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