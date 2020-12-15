Якщо кілька років тому думки про відпочинок на Занзібарі здавалися чимось нереальним, то зараз усе кардинально помінялося. Подорож на цей екзотичний острів перестала бути недоступною, а організувати її може кожен. Розповідаємо на Travel 24, як самостійно організувати подорож на Занзібар!

Занзібар – надзвичайний острів, який сподобається усім, хто мріє нарешті втекти від холоду. Тут тепло, смачно та дуже затишно. А в новому матеріалі Travel 24 ми розповімо вам, як самостійно організувати подорож на Занзібар. Читайте та гайда пакувати рюкзаки!

Варте уваги 10 порад туристам-початківцям від мандрівника Дмитра Комарова, які стануть у пригоді

Чому Занзібар?

По-перше, ціни суттєво впали. Якщо торік подорож на Занзібар на двох обійшлася б у 3 – 4 тисячі доларів, то цьогоріч можна вписатися й у 2. І не виключено, що з часом ціни знову злетять до небес, якщо не вище.

По-друге, не потрібно здавати жодних тестів. Цей пункт сподобається тим, у кого не так уже й багато часу, щоб ще й здавати аналізи напередодні подорожі. Ми ж нагадуємо, що потрібно максимально слідкувати за своїм станом здоров'я!

По-третє, тут надзвичайно затишно. Люди на Занзібарі добрі, що дозволить почуватися, наче вдома. Та й у вас випаде нагода перезавантажитися та спробувати відпочити від метушні. Ви залежатимете лише від приливів і відливів, а також сходу та заходу сонця. І більше нічого!



Занзібар вражає своїм безмежним океаном та неймовірними пляжами

Квитки на Занзібар

Якщо раніше думка про політ на Занзібар могла викликати лише усмішку, то зараз це – доступна реальність. Адже більше не потрібно переживати про пересадки, сидіти годинами в аеропорту і так далі. Порівняно нещодавно відкрився прямий рейс на Занзібар з Києва від авіакомпанії SkyUp. І саме ним ми й добиралися до цього райського острова.

Ціни на квитки

Переліт до Занзібару не можна назвати бюджетним. І тут немає чому дивуватися, адже відстань від Києва до Занзібара становить понад 6300 кілометрів.

Як і у більшості авіаперевізників, ціни на квитки відрізняються у залежності від певних періодів. Наприклад, переліт на новорічні свята обійдеться у 60 тисяч гривень за 2 у дві сторони. Після свят є можливість придбати квитки за 35 тисяч на двох!



Квитки на Занзібар коштують від 35 тисяч гривень на двох у 2 сторони

Зауважимо, що у вартість квитків уже входить ручна поклажа – рюкзак або сумка, вагою до 7 кілограмів. Якщо ж необхідно взяти з собою валізу, то за це доведеться доплатити:

валіза на 23 кілограми – 837 гривень;

валіза на 32 кілограми – 1394 гривні.

Квитки на Занзібар продаються відразу ж комплектом туди – назад. Тож будь-яка самостійна подорож буде обмежена 9 днями відпочинку. Але засмучуватися не варто, адже цього більш ніж достатньо для повноцінного відпочинку.

Рейс триває близько 10 годин. Це теж потрібно врахувати перед подорожжю.

Під час усього польоту потрібно перебувати у захисній масці. Виняток можна зробити лише під час прийому їжі та напоїв. Будьте відповідальними, дотримуйтеся правил!

Візьміть на озброєння Як уникнути втрати валізи в аеропорту – відповідь авіапрацівника

Страховка

У самостійній подорожі покупка страховки цілком і повністю покладається на вас. Тож ми наполегливо рекомендуємо не нехтувати своєю безпекою та зайнятися цим питанням. На щастя, у мережі можна порівняти різні компанії та вибрати саме ту, яка дозволить не переживати ні про що під час мандрівки.

Під час вибору полісу зверніть увагу на те, чи покриває він лікування від COVID-19.

Проживання на Занзібарі

Якщо ви вибрали для себе дати подорожі, купили страховий поліс, а також визначилися з багажем – пора замислитися над проживанням. Занзібар – острів, розрахований на туристів. Тож тут можна знайти житло практично на будь-який смак і гаманець. Але у нас є кілька важливих порад, на які варто звернути увагу перед бронюванням.



З нашого готелю було видно океан

1. Наявність трансферу до готелю. Цей пункт важливий, адже більшість помешкань розташовані за 50 – 60 кілометрів від аеропорту. Дістатися до них можна буде на дала-дала (місцеві маршрутки), але ми не рекомендуємо цього робити, або ж на таксі, але за 50 – 60 доларів.

2. Наявність харчування. Так, цей момент теж дуже важливий. Достатньо буде звернути увагу на помешкання, в яких уже передбачений сніданок. Це дозволить непогано зекономити. Що стосується варіантів all inclusive, то ніч у такому готелі на двох коштуватиме від 60 доларів. І це не межа.

3. Наявність Wi-Fi. Без інтернету все ж буде дуже важко на відпочинку, тож хотілося б бути на зв'язку. Роумінг на Занзібарі шалено дорогий. Ми промоніторили ціни усіх операторів і зрозуміли, що дешевше буде або користуватися СІМ-картою місцевого оператора, або Wi-Fi у готелі.

Вартість інтернету на Занзібарі:

10 ГБ трафіку – 20 доларів;

20 ГБ трафіку – 30 доларів;

30 ГБ трафіку – 40 доларів.

На вибір доступні тижневий або місячний пакет. Ми брали місячний, адже перебували на острові 9 повних днів.

4. Відстань до океану. Ще один дуже важливий момент. Не дуже хочеться у 30-градусну спеку пертися до океану кілька кілометрів. Тож ми пропонуємо вибрати помешкання, яке розташоване на береговій лінії або поруч із нею.



Вибирайте готель, розташований неподалік океану

Ми моніторили готелі на Booking, а також варіанти помешкань на airbnb. І саме на останньому ми зупинилися. Нам припав до душі варіант у селі Ківенґва за 22 долари за ніч на двох. Сам бутік-готель називається Bush Baby (на честь милої тваринки галаги). Розташований він за 100 метрів від пляжу. У самому номері було зручне ліжко, санвузол, а також входили сніданки та Wi-Fi на рецепції. Це було ідеальне комбо! Якщо ви скористаєтеся нашим посиланням під час реєстрації, то отримаєте пристойну знижку на перше бронювання.



Ми забронювали помешкання на airbnb

Ба більше – у цьому готелі є власна кухня, тож можна далеко не ходити, щоб похарчуватися. Готують тут, до слова, дуже і дуже смачно. Але про це трохи пізніше.

Це цікаво Єгипет вводить нові вимоги до тестів туристів: що зміниться

Приліт на Занзібар і віза

Для відпочинку на Занзібарі потрібна віза. На щастя, її можна отримати в аеропорту по прильоту. Для цього вас під час митного контролю відправлять до каси. Вартість візи – 50 доларів. Оплатити її можна як готівкою, так і карткою. Ми рекомендуємо це робити карткою. Пізніше пояснимо, чому.

До слова, під час польоту вам вручать карту здоров'я, яку потрібно буде заповнити та віддати співробітнику аеропорту в Занзібарі. Тому ми рекомендуємо взяти з собою ручку.

Як дістатися до готелю

Якщо ваш готель передбачає трансфер – перейматися узагалі немає за що. По вас приїде автомобіль під час прильоту. В іншому випадку доведеться скористатися дала-дала або таксі.

Дала-дала – місцеві маршрутки, але виглядають вони доволі специфічно. Відразу ж зазначимо, що про жодну соціальну дистанцію у них не йдеться. Тож це таки сумнівний варіант добирання!



Дала-дала – місцеві маршрутки, але в них ще менше місця / Фото wikipedia

Таксі – задоволення не з дешевих. Але ми пропонуємо торгуватися з усіх сил. Так нам вдалося замість 50 доларів заплатити 35. Відбили трохи грошей на харчування, так би мовити.

Що потрібно знати?

На Занзібарі ходить здебільшого готівка. Якщо ви не візьмете з собою готівку – буде вам трохи складно. Банкомати тут є далеко не всюди. Термінал бачили кілька разів: в аеропорті, а також дорогому магазині з сувенірами.

Можна розраховуватися доларами або ж місцевими шилінгами. Курс: 1 долар = 2300 шилінгів (в обмінниках курс може бути різним).

Торгуватися потрібно. Якщо хочеш купити фрукти або сувеніри – не соромся говорити про певний торг. Але будь готовим, що тобі відмовлять. Таке теж буває. У такому випадку можеш сміливо йти до іншої крамниці. Цей метод працює практично безпрограшно!

Місцеві не поспішають. Цей момент особливо важливий. Тут ніхто й нікуди не поспішає. Існує навіть термін полі-полі, який означає "повільно-повільно". Тож увесь свій поспіх можете сміливо залишати в Україні. На Занзібарі він не працює. Наочний приклад: у деяких ресторанах на своє замовлення можна чекати по кілька годин.

Харчування на Занзібарі

Плавно переходимо до харчування на Занзібарі. І тут ми відразу ж зауважимо, що це задоволення не з дешевих. Традиційних крамниць не так уже й багато, адже сам острів розрахований на туристів. Тож вибір невеличкий: харчуватися у ресторанах, місцевих фастфудах або ж насолоджуватися фруктами та овочами.

Ціни у закладах харчування:

Супи – 10 тисяч шилінгів;

Основна страва – 20 тисяч шилінгів;

Салат – 10 тисяч шилінгів.

У різних закладах порції відрізняються. Наприклад, у Bush Baby, де ми жили, готували гігантські порції, тож можна було об'їстися. Але й були ресторани, в яких порції більше нагадували європейські. Та й кухня не надто була схожа на місцеву.

Одна з основних переваг харчування на Занзібарі – свіжі продукти. Ви зможете ласувати соковитими фруктами та овочами, а також неймовірними морепродуктами. Такого в Україні ви точно не знайдете!



Вечеря на двох обійдеться у 15 – 25 доларів

Ціни на фрукти:

Манго – 2 тисячі шилінгів;

Ананас – 3 – 4 тисячі шилінгів;

Авокадо – 2 – 3 тисячі шилінгів;

Саусеп – 4 тисячі шилінгів.

На вартість фруктів впливає їхній розмір. Тож великі плоди, ясна річ, будуть дорожчими. Але ми наполегливо рекомендуємо ласувати фруктами на Занзібарі. Це зовсім інша історія.



Найдешевші фрукти можна купити на ринку у Стоун Тауні

Що подивитися на Занзібарі?

Океан. Ми рекомендуємо не сумувати через відливи та приливи. Під час відливів у вас буде можливість побачити флору та фауну без додаткового спорядження. Натомість приливи дозволять вдосталь наплаватися.



Під час відливу можна не лише полежати у воді, а й побачити місцеву флору та фауну

Стоун Таун. Це найстаріша частина міста Занзібар. Він надзвичайно колоритний і насичений. Але тут потрібно бути вкрай обережним, щоб не заблукати у павутині вуличок. А ще тут розташований музей Фредді Мерк'юрі!



Римо-католицький кафедральний собор імені Святого Йосифа

Чангу (Prison Island). Це острів, на якому розташована в'язниця, яка жодного дня не виконувала свою роль. Але родзинкою його є кілька сотень черепах, які там мешкають. Їх усіх можна гладити, годувати та насолоджуватися компанією цих крутих рептилій. Вони викликають непідробне захоплення!



Чангу – місце, де мешкають кілька сотень черепах

Накупенда. Ще один острів, який виникає під час відливу. Назва острова перекладається з суахілі як "я тебе люблю". І тут немає нічого дивного, адже сам острів нагадує за формою серце. Під час відливів тут розставляють шатро та готують свіжі морепродукти. Це просто гастрономічний оргазм.



На Накупенді на вас очікують смачні морепродукти

Сафарі. Перше питання, яке ставлять кожному, хто подорожував на Занзібар: "А ти на сафарі був?". Відповідаємо коротко: сафарі – задоволення шалено дороге. За 2 дні потрібно заплатити 650 доларів США з людини. Якщо ви готові потратитися, то на вас очікує комфортний переліт на літаку у дві сторони, ночівля у готелі посеред звірів, супровід гідів, а також можливість відчути себе у справжній дикій природі. У зоопарку такого не побачиш.

Туристичний розмовник суахілі

Привіт – Саса, мамбо, джамбо

Як справи? – Хабар гани?

Спасибі, добре – Нзурі, Асанте

До побачення! – Ква Хері!

Будь ласка – Тафадхалі

Як вас звати? – Джина лако нані?

Мене звуть... – Джина Лангу ні...

Спасибі – Асанте

Вибачте – Самахані (звернути увагу), Насікітіка (просити вибачення)

Скільки це коштує? – Нгарі?

Це занадто дорого – Гхалі

Я не розумію – Нісамехе сіфахаму

Накупенда – Я люблю тебе

Читайте також Travel-тренди 2021: якими будуть подорожі після пандемії

Наостанок пропонуємо глянути це відео, щоб послухати шум хвиль:

Не бійтеся ризикувати й організовувати собі божевільні подорожі. Вам однозначно сподобається. Подорожуйте, набирайтеся позитивних емоцій, а також перезавантажуйтеся для нових звершень!