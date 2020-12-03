10 порад туристам-початківцям від мандрівника Дмитра Комарова, які стануть у пригоді
Відомий travel-ведучий Дмитро Комаров дав поради туристам-початківцям, які допоможуть почувати себе впевненіше у подорожі.
Travel24 зробив для вас перелік.
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10 travel-порад від Дмитра Комарова
- Носіть із собою запасну куртку та бутельовану воду.
- Беріть найдорожчу страховку, в якій прописана умова – евакуація в лікарню.
- Коли подорожуєте країнами, краще винаймайте замість номера в готелі чи окремої квартири – кімнатку у місцевих мешканців. Так ви отримаєте безкоштовного гіда, який підкаже найцікавіші локації й порадить, як краще доїхати.
- Аби не доплачувати за перевантаження багажу в аеропорту – можна схитрити на підтриманні ваги, або ж просто – завбачливо розкласти усе на дві сумки, і під виглядом ручної поклажі змінити бирки й віддати у вантажне відділення важчу валізу.
Дмитро Комаров у Монголії / Фото: @komarovmir
- Коли подорожуєте азійськими чи африканськими країнами – уникайте вживання місцевої вуличної їжі. Травна система європейця не пристосована до вживання такої їжі.
- Збираючись в похід на годину, беріть їжу та речі на 2 тижні.
- Почитайте або розпитайте у більш досвідчених мандрівників про місцеві традиції та звичаї країни, куди збираєтесь подорожувати. Так ви не втрапите у незручне становище при спілкуванні з місцевим населенням і знатимете, чого слід уникати.
- Не переймайтесь, якщо 2 – 3 тижні ви не матимете змоги прийняти душ. Якщо не митись кілька тижнів, тіло перестає неприємно пахнути, а волосся – бруднитися.
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- Коли повертаєтесь додому, не беріть з собою чай з листя коки. Вас не пропустять в аеропорт.
- Аби провезти сало, кілька разів загорніть його в герметичний поліетилен та пакет, поприскавши парфумами.
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