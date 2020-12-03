10 советов начинающим туристам от путешественника Дмитрия Комарова, которые пригодятся
Известный travel-ведущий Дмитрий Комаров дал советы начинающим туристам , которые помогут чувствовать себя увереннее в путешествии.
Travel24 сделал для вас перечень.
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10 travel-советов от Дмитрия Комарова
- Носите с собой запасную куртку и бутилированную воду.
- Берите самую дорогую страховку, в которой прописано условие – эвакуация в больницу.
- Когда путешествуете странами, лучше нанимайте вместо номера в гостинице или отдельной квартиры – комнату у местных жителей. Так вы получите бесплатного гида, который подскажет интересные локации и посоветует, как лучше доехать.
- Чтобы не доплачивать за перегрузки багажа в аэропорту – можно схитрить на поддержании веса, или же просто – предусмотрительно разложить все на две сумки, и под видом ручной клади изменить бирки и отдать в грузовое отделение тяжелый чемодан.
Дмитрий Комаров в Монголии / Фото: @komarovmir
- Когда путешествуете азиатскими или африканскими странами – избегайте употребления местной уличной еды. Пищеварительная система европейца не приспособлена к употреблению такой пищи.
- Собираясь в поход на час, берите еду и вещи на 2 недели.
- Почитайте или расспросите у более опытных путешественников о местных традициях и обычаях страны, куда собираетесь путешествовать. Так вы не попадете в неловкое положение при общении с местным населением и будете знать, чего следует избегать.
- Не беспокойтесь, если 2 – 3 недели вы не сможете принять душ. Если не мыться несколько недель, тело перестает неприятно пахнуть, а волосы – пачкаться.
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- Когда возвращаетесь домой, не берите с собой чай из листьев коки. Вас не пропустят в аэропорт.
- Чтобы провезти сало, несколько раз заверните его в герметичный полиэтилен и пакет, попрыскавши духами.
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