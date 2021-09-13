Португалия ослабила COVID-ограничения: что изменилось

С 28 октября 2020 года, 318 дней, в Португалии действовало обязательное требование ношения масок на улице. Сейчас парламент не продлил действие этого закона.

Теперь, с 13 сентября 2021 года, соблюдение масочного режима на улицах не является обязательным. В то же время Генеральное управление здравоохранения (DGS) рекомендует продолжать использовать маску в определенных ситуациях.

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К таким ситуациям относятся человечные места, где нет возможности соблюдать социальной дистанции.

Использование маски "является эффективной мерой для предотвращения передачи SARS-CoV-2". Несмотря на прекращение обязательного использования на улицах, использование этой маски "продолжается" особенно в средах и группах населения с высоким риском,

- подчеркивают в Генеральном управлении здравоохранения.



Поэтому соблюдение масочного режима остается обязательным в общественном транспорте, учебных заведениях, магазинах, концертных залах, кинотеатрах и тому подобное.

Условия въезда в Португалию

В период с 31 августа по 30 сентября 2021 года въезд украинцам на территорию Португалии с туристической целью –разрешен. Для въезда необходимо предоставить один из документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа;

быстрый тест на антиген, сделан не позже чем за 48 часов;

действительный европейский (издан в любой стране ЕС) сертификат о вакцинации.

Пассажиры, прибывающие в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия.

Кроме того, каждый турист должен заполнить форму по ссылке.

Страны, которые открываются для туристов: последние новости

Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;

Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;

Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;

Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;

Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.