Курортный остров Таиланда Пхукет начнет пускать вакцинированных иностранных туристов с 1 июля.

26 марта местные власти одобрили предложение частного сектора и бизнеса Пхукета вакцинировать не менее 70% жителей острова, чтобы подготовиться к привитых туристов.

Читайте также: В Таиланде введут новые сборы для иностранных туристов: что будет со стоимостью туров

Правительство планирует протестировать план открытия курорта на примере Пхукета перед тем, как сделать доступными другие туристические места.

Если эта тактика будет успешной, то эти правила в перспективе распространятся на другие туристические зоны Таиланда. Ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

Требования к въезду

иностранным туристам надо будет предъявить сертификат о вакцинации, COVID-паспорт или проездной IATA Travel Pass.

отрицательный ПЦР-тест сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

с 1 апреля сокращается карантин: с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до семи дней. Прививки должно быть сделано не позднее, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас для путешествий украинский открытые границы 104 стран мира. Он призвал украинский воздержаться от путешествий. Хотя бы от тех, которые не имеют необходимости.

Также Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.