Курортний острів Таїланду Пхукет почне пускати вакцинованих іноземних туристів з 1 липня.

26 березня місцева влада схвалила пропозицію приватного сектора і бізнесу Пхукета вакцинувати не менш ніж 70% жителів острова, щоб підготуватися до щеплених туристів.

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Уряд планує протестувати план відкриття курорту на прикладі Пхукета перед тим, як зробити доступними інші туристичні місця.

Якщо ця тактика буде успішною, то ці правила в перспективі поширяться на інші туристичні зони Таїланду. Очікується, що інші регіони відкриються з 1 жовтня.

Вимоги до в'їзду

іноземним туристам треба буде пред'явити сертифікат про вакцинацію, COVID-паспорт або проїзний IATA Travel Pass.

негативний ПЛР-тест зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту.

з 1 квітня скорочується карантин: з 14 до 10 днів, для вакцинованих – до семи днів. Щеплення має бути зроблене не пізніше, ніж за два тижні і не раніше, ніж за три місяці до в'їзду в країну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що нині для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу. Він закликав українців утриматися від подорожей. Хоча б від тих, що не мають нагальної потреби.

Також Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.