Журналисты пообщались с путешественником и блогером Андреем Буренка о том, как устроить незабываемую поездку на остовы с минимальным бюджетом.

Читайте также: Что запрещено носить туристам на "райских" островах – Мальдивах

Парень начал путешествовать 10 лет назад, а в 2017 году запустил свой YouTube-канал и начал развивать Instagram. На Мальдивах Андрей отдыхал два года назад с семьей отдыхал десять дней.

Безумной красоты природа и океан, вокруг – пальмы и птицы, достаточно вкусной еды (я вообще фанат индийской кухни). Особенно понравилось, что на островах очень чистый бархатный песок, вода прозрачная, невероятный простор - чувствуешь себя королем целого континента,

– рассказал Андрей.

Реальный ли дешевый отдых на островах?

На Мальдивах есть 26 атоллов, состоящих из 1196 островов. Они делятся на три категории:

курортные острова – это острова, которые полностью принадлежат отеля. Это дорогой вариант отдыха

– это острова, которые полностью принадлежат отеля. Это дорогой вариант отдыха острова для местных – на этих островах живут местные, и есть много гостиниц и гестхаусов на любой бюджет. Это, например, такие острова как Тодду, Маафуши, Укулас и Дигуров

– на этих островах живут местные, и есть много гостиниц и гестхаусов на любой бюджет. Это, например, такие острова как Тодду, Маафуши, Укулас и Дигуров безлюдные

Если вы планируете бюджетный отдых, то порбно ехать на острова для местных.

При выборе острова, нужно обращать внимание на две детали:

наличие бикини-пляжей, где можно отдыхать в купальнике

расстояние от столицы, чтобы не разориться на транспорте

Интересно! Украинская блогерка поделилась деталями отдыха на райских Мальдивах: цены и условия

Местные острова для бюджетного отдыха

Маафуши – это самый популярный среди бюджетных путешественников остров. Туда легко добраться от аэропорта, на острове развита инфраструктура. Цены на жилье не намного выше, чем, например, в Одессе в разгар сезона. Поэтому здесь и очень много людей.



Остров Маафуши на Мальдивах \ Photo by Saffu on Unsplash

Тодду – еще один популярный остров для местных, который находится в 67 километрах от Мале. На острове отличная инфраструктура, два туристических пляжа, коралловый риф вблизи, а еще здесь есть фруктовые плантации. Тодду известен как крупный производитель папайи, так что сможете увидеть как она растет и, конечно, попробовать.

Хулхумале – это остров имеет наиболее удобное расположение относительно аэропорта. Столь удобное, что его даже плыть не надо – можно доехать на автобусе прямо из Мале. Но здесь нельзя купаться на общественных пляжах в купальниках. Для этого предназначены отдельные бикини-пляжи, а таких на Хулхумале нет.

Дигура – расположен в 96 километров от Мале. С одной стороны – это минус, но с другой, именно благодаря этому здесь можно найти уединение и шикарные пляжи, а еще прямо рядом с островом можно увидеть редкую китовую акулу. Из минусов острова – отсутствие прямого трансфера на спид-боте: добираться нужно или на гидроплане, или с пересадкой через Махибаду или Дангети.

Читайте также: Как не превратить райский отдых в ад: 14 полезных советов тем, кто летит на Мальдивы

Цена отдыха

Самое выгодное время для отдыха на Мальдивах – с мая по октябрь. Как правило, это период дождей на островах, однако они здесь кратковременны. Еще в эти месяцы море более буйное, а значит будет возможность посерфить.

Калькулятор поездки на 1 человека:

Перелет туда и обратно – 600 – 650 долларов (16 800 – 18 200 гривен)

Жилье – 250 – 400 долларов (700 – 11 200 гривен) за неделю

Еда – 200 – 250 долларов (5600 – 7000 гривен)

Другое – 100 – 200 долларов (2800 – 5600 гривен)

Общая сумма: от 1150 до 1500 долларов (32 200 – 42 000 гривен) – если иметь в виду только бюджетный отдых.

Самый дешевый пакетный тур – 1600 долларов (33 600 гривен) за неделю.

Виза на Мальдивы для украинцев оформляется по прилету и она бесплатная. Такой тип визы подойдет для поездок до 30 дней. По желанию, ее можно продлить еще на 60 дней.

Как добраться до Мальдив

Из Киева летают такие авиакомпании как Qatar Airways, Flydubai, Emirates и Turkish Airlines. Все эти авиакомпании периодически проводят распродажи.

Жилье на Мальдивах

На островах как Маафуши и Тодду цены на хорошее жилье начинаются от 50 (1400 гривен) долларов за ночь, дорогие варианты – от 35 долларов (980 гривен), но это редкость.

Эти острова популярны среди туристов, поэтому нужно бронировать заранее. Наибольшая база отелей и цены указаны с учетом всех налогов есть на сайте Вooking.com. Также можно для бронирования можно воспользоваться такими ресурсами, как Agoda, Expedia, Hotels.com.

Раньше я думал, что на Мальдивы едут отдыхать только молодожены, но я ошибался. Каждая третья семья была с детьми, в отелях есть детские клубы, площадки для игр и вечеринки с мультфильмами,

– рассказал Андрей Буренок.

Еда на Мальдивах

Выбор заведениях на островах небольшой, поэтому перед тем, как бронировать отель, советуем почитать отзывы о питании.

Цены на еду в заведениях на Мальдивах:

суп – 4 – 7 долларов (112 – 196 гривен)

– 4 – 7 долларов (112 – 196 гривен) салат - 5 – 10 долларов (140 – 280 гривен)

- 5 – 10 долларов (140 – 280 гривен) рис с овощами/морепродуктами – 4 – 10 долларов (112 – 280 гривен)

– 4 – 10 долларов (112 – 280 гривен) карри – 7 – 10 долларов (196 – 280 гривен)

– 7 – 10 долларов (196 – 280 гривен) сок – 2 доллара (56 гривен)

– 2 доллара (56 гривен) мороженое - 3 – 5 долларов (84 – 140 гривен)

- 3 – 5 долларов (84 – 140 гривен) кофе – 2 – 4 долларов (156 – 112 гривен)

– 2 – 4 долларов (156 – 112 гривен) кокос – 3 – 6 долларов/штуку (84 – 168 гривен)

Средняя стоимость продуктов в супермаркете:

курица сырая – 70 гривен за килограмм

– 70 гривен за килограмм молоко – 55 гривен за 1 литр

– 55 гривен за 1 литр яйца – 48 гривен за 10 штук

– 48 гривен за 10 штук бананы – 70 гривен

– 70 гривен макароны – 23 гривны за 400 грамм

Цены на рынке:

цветная капуста – 94 гривен

картофель – 31 гривен

манго – 188 гривен (по несколько штук)

арбуз – 28 гривен

Развлечения на Мальдивах

Экскурсии на Мальдивах достаточно дорогие для бюджетного путешественника. Из бесплатных или почти бесплатных развлечений доступны сноркелинг, прогулки на велосипеде, посещение Мале – одной из самых маленьких столиц в мире.

Основные развлечения на Мальдивах – это различные водные виды спорта.

Среди бюджетных вариантов развлечений можно выделить:

аренда каяка – 15 – 20 долларов (420-560 гривен в час на двоих)

– 15 – 20 долларов (420-560 гривен в час на двоих) катание на банане – 15 долларов (420 гривен за 15 минут)

– 15 долларов (420 гривен за 15 минут) дайвинг обойдется в 70 – 80 долларов (1960 гривен)

обойдется в 70 – 80 долларов (1960 гривен) плавание с мантами – 150 долларов (4200 гривен за 90 минут на двоих)

– 150 долларов (4200 гривен за 90 минут на двоих) водный мотоцикл – 35 долларов (980 гривен за 15 минут)

– 35 долларов (980 гривен за 15 минут) погружение на глубину на субмарине Whale Submarine Maldives – 130 долларов (3640 гривен)

Также есть теннисные корты, спа, велосипеды в аренду и т.д.

Нам не было скучно, что немало важно. У меня не было времени посмотреть фильм или даже нормально посидеть в интернете. На каждом острове есть свои водные виды спорта. А у нас в отеле была арт-терапия, мне это особенно понравилось - мы рисовали акриловыми красками,

– говорит Андрей.

Читайте также: Акулы на Мальдивах: насколько реальна опасность для туристов

Практические советы для путешественников

Купить билеты по 4-9 месяцев до отдыха

Забронировать жилье за ​​полгода (есть такой способ брони - рефандбл, когда вы производите оплату за несколько дней до заезда)

Выбрать период условного не в сезон – с мая по октябрь.

Поселиться на острове для местных

Питаться дешевле в кафе при гостинице, поэтому читайте отзывы заранее

На экскурсии можно снизить цену, если торговаться

Смотрите видео Андрея Буренка о Мальдивах: