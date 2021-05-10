Журналисты пообщались с путешественником и блогером Андреем Буренка о том, как устроить незабываемую поездку на остовы с минимальным бюджетом.
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Парень начал путешествовать 10 лет назад, а в 2017 году запустил свой YouTube-канал и начал развивать Instagram. На Мальдивах Андрей отдыхал два года назад с семьей отдыхал десять дней.
Безумной красоты природа и океан, вокруг – пальмы и птицы, достаточно вкусной еды (я вообще фанат индийской кухни). Особенно понравилось, что на островах очень чистый бархатный песок, вода прозрачная, невероятный простор - чувствуешь себя королем целого континента,
– рассказал Андрей.
Реальный ли дешевый отдых на островах?
На Мальдивах есть 26 атоллов, состоящих из 1196 островов. Они делятся на три категории:
- курортные острова – это острова, которые полностью принадлежат отеля. Это дорогой вариант отдыха
- острова для местных – на этих островах живут местные, и есть много гостиниц и гестхаусов на любой бюджет. Это, например, такие острова как Тодду, Маафуши, Укулас и Дигуров
- безлюдные
Если вы планируете бюджетный отдых, то порбно ехать на острова для местных.
При выборе острова, нужно обращать внимание на две детали:
- наличие бикини-пляжей, где можно отдыхать в купальнике
- расстояние от столицы, чтобы не разориться на транспорте
Интересно! Украинская блогерка поделилась деталями отдыха на райских Мальдивах: цены и условия
Местные острова для бюджетного отдыха
Маафуши – это самый популярный среди бюджетных путешественников остров. Туда легко добраться от аэропорта, на острове развита инфраструктура. Цены на жилье не намного выше, чем, например, в Одессе в разгар сезона. Поэтому здесь и очень много людей.
Остров Маафуши на Мальдивах \ Photo by Saffu on Unsplash
Тодду – еще один популярный остров для местных, который находится в 67 километрах от Мале. На острове отличная инфраструктура, два туристических пляжа, коралловый риф вблизи, а еще здесь есть фруктовые плантации. Тодду известен как крупный производитель папайи, так что сможете увидеть как она растет и, конечно, попробовать.
Хулхумале – это остров имеет наиболее удобное расположение относительно аэропорта. Столь удобное, что его даже плыть не надо – можно доехать на автобусе прямо из Мале. Но здесь нельзя купаться на общественных пляжах в купальниках. Для этого предназначены отдельные бикини-пляжи, а таких на Хулхумале нет.
Дигура – расположен в 96 километров от Мале. С одной стороны – это минус, но с другой, именно благодаря этому здесь можно найти уединение и шикарные пляжи, а еще прямо рядом с островом можно увидеть редкую китовую акулу. Из минусов острова – отсутствие прямого трансфера на спид-боте: добираться нужно или на гидроплане, или с пересадкой через Махибаду или Дангети.
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Цена отдыха
Самое выгодное время для отдыха на Мальдивах – с мая по октябрь. Как правило, это период дождей на островах, однако они здесь кратковременны. Еще в эти месяцы море более буйное, а значит будет возможность посерфить.
Калькулятор поездки на 1 человека:
Перелет туда и обратно – 600 – 650 долларов (16 800 – 18 200 гривен)
Жилье – 250 – 400 долларов (700 – 11 200 гривен) за неделю
Еда – 200 – 250 долларов (5600 – 7000 гривен)
Другое – 100 – 200 долларов (2800 – 5600 гривен)
Общая сумма: от 1150 до 1500 долларов (32 200 – 42 000 гривен) – если иметь в виду только бюджетный отдых.
Самый дешевый пакетный тур – 1600 долларов (33 600 гривен) за неделю.
Как добраться до Мальдив
Из Киева летают такие авиакомпании как Qatar Airways, Flydubai, Emirates и Turkish Airlines. Все эти авиакомпании периодически проводят распродажи.
Жилье на Мальдивах
На островах как Маафуши и Тодду цены на хорошее жилье начинаются от 50 (1400 гривен) долларов за ночь, дорогие варианты – от 35 долларов (980 гривен), но это редкость.
Эти острова популярны среди туристов, поэтому нужно бронировать заранее. Наибольшая база отелей и цены указаны с учетом всех налогов есть на сайте Вooking.com. Также можно для бронирования можно воспользоваться такими ресурсами, как Agoda, Expedia, Hotels.com.
Раньше я думал, что на Мальдивы едут отдыхать только молодожены, но я ошибался. Каждая третья семья была с детьми, в отелях есть детские клубы, площадки для игр и вечеринки с мультфильмами,
– рассказал Андрей Буренок.
Еда на Мальдивах
Выбор заведениях на островах небольшой, поэтому перед тем, как бронировать отель, советуем почитать отзывы о питании.
Цены на еду в заведениях на Мальдивах:
- суп – 4 – 7 долларов (112 – 196 гривен)
- салат - 5 – 10 долларов (140 – 280 гривен)
- рис с овощами/морепродуктами – 4 – 10 долларов (112 – 280 гривен)
- карри – 7 – 10 долларов (196 – 280 гривен)
- сок – 2 доллара (56 гривен)
- мороженое - 3 – 5 долларов (84 – 140 гривен)
- кофе – 2 – 4 долларов (156 – 112 гривен)
- кокос – 3 – 6 долларов/штуку (84 – 168 гривен)
Средняя стоимость продуктов в супермаркете:
- курица сырая – 70 гривен за килограмм
- молоко – 55 гривен за 1 литр
- яйца – 48 гривен за 10 штук
- бананы – 70 гривен
- макароны – 23 гривны за 400 грамм
Цены на рынке:
цветная капуста – 94 гривен
картофель – 31 гривен
манго – 188 гривен (по несколько штук)
арбуз – 28 гривен
Развлечения на Мальдивах
Экскурсии на Мальдивах достаточно дорогие для бюджетного путешественника. Из бесплатных или почти бесплатных развлечений доступны сноркелинг, прогулки на велосипеде, посещение Мале – одной из самых маленьких столиц в мире.
Основные развлечения на Мальдивах – это различные водные виды спорта.
Среди бюджетных вариантов развлечений можно выделить:
- аренда каяка – 15 – 20 долларов (420-560 гривен в час на двоих)
- катание на банане – 15 долларов (420 гривен за 15 минут)
- дайвинг обойдется в 70 – 80 долларов (1960 гривен)
- плавание с мантами – 150 долларов (4200 гривен за 90 минут на двоих)
- водный мотоцикл – 35 долларов (980 гривен за 15 минут)
- погружение на глубину на субмарине Whale Submarine Maldives – 130 долларов (3640 гривен)
Также есть теннисные корты, спа, велосипеды в аренду и т.д.
Нам не было скучно, что немало важно. У меня не было времени посмотреть фильм или даже нормально посидеть в интернете. На каждом острове есть свои водные виды спорта. А у нас в отеле была арт-терапия, мне это особенно понравилось - мы рисовали акриловыми красками,
– говорит Андрей.
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Практические советы для путешественников
- Купить билеты по 4-9 месяцев до отдыха
- Забронировать жилье за полгода (есть такой способ брони - рефандбл, когда вы производите оплату за несколько дней до заезда)
- Выбрать период условного не в сезон – с мая по октябрь.
- Поселиться на острове для местных
- Питаться дешевле в кафе при гостинице, поэтому читайте отзывы заранее
- На экскурсии можно снизить цену, если торговаться
Смотрите видео Андрея Буренка о Мальдивах: