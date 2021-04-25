Акулы на Мальдивах опасные или нет? Самый распространенный вопрос среди тех, кто отправляется сюда впервые.

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На территории островов насчитывается 26 видов акул, среди них и знаменитые, благодаря кровавым "подвигам" в других частях мирового океана, – тигровая акула, долгоплавниковая акула лангиманус и акулы-молоты. Также с мая по ноябрь на Мальдивах можно встретить гигантских китовых акул.



Китовая акула на Мальдивах / Фото: Getty Images

Опасны ли акулы на Мальдивах?

По общему мнению специалистов, мальдивские акулы не агрессивны и не опасны. Если не пытаться их потревожить, они предпочитают отходить, а не атаковать.

За все время существования курорта не случалось ни одной травмы, полученной в результате нападения акулы. Единственный такого рода инцидент произошел много лет назад, когда туристов еще не было на этой территории – мелкая акула укусила местного жителя, без тяжелых последствий.



Рифовая акула на Мальдивах / Фото: Getty Images

Акулы – визитная карточка Мальдив

Их иногда достаточно, чтобы удовлетворить любопытство туристов. Местные жители, и не только, специально привлекают их ближе к берегу, бросая в море приманку. И организовывают экскурсии на катерах с прозрачным дном.

Кроме того, в каждом отеле с причала можно сделать то же, и полюбоваться ими, пока те будут есть. Ведь одной из главных причин путешествия – возможность увидеть акул.

Опасность существует

Кроме акул в Мальдивских водах водятся скаты, мурены, морские ежи, различные виды моллюсков. Некоторые из них потенциально опасны и могут спровоцировать ожог или аллергию. Поэтому не забывайте о мерах предосторожности во время изучения подводного мира.

И даже кокосовые пальмы могут представлять опасность для человека. Падая с большой высоты, огромные кокосовые орехи могут серьезно травмировать.

Отметим, ранее Мальдивы заявили, что скоро будут предлагать посетителям вакцинацию по прибытии.