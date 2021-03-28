Мальдивы известны как одно из лучших мест в мире для отдыха: тропические острова, бескрайняя голубая вода и роскошные бунгала на песчаных пляжах. Но знаете ли вы, что кое-что здесь запрещено?

Поскольку Мальдивы – исламская страна, необходимо соблюдать правила ношения купальников. Также следует учитывать местные традиции, когда посещаете некурортные места.

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Большинство районов страны строго запрещают ношение открытых женских купальников, а также откровенных нарядов. Нарушение законов может привести даже к тюремному заключению.

Следует отметить, что на всей территории Мальдив запрещено нудизм и загорание топлес. Это правило распространяется, в том числе и на курортные острова.

Мальдивы – государство в Южной Азии. Расположено на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана. На территории страны насчитывается 1 196 коралловых островов и песчаных отмелей, которые сгруппированы в 26 атоллов. Лишь 202 из них обитаемы. Мальдивы считаются крупнейшим в мире "коралловым" государством.

Напомним, ранее Мальдивы вошли в список туристических мест, которые могут исчезнуть под влиянием природных стихий. По прогнозу, к концу века более трех четвертей островной страны окажется под водой.