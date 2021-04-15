По словам министра туризма страны Абдулла Маусума, Мальдивы скоро будут предлагать посетителям вакцинацию по прибытии в рамках трехсторонней инициативы. Она направлена на возрождение пострадавшего туристического сектора в стране.

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Стратегия "3V", которая поощряет туристов "посещать (visit), вакцинировать (vaccinate) и отдыхать (vacation)", обеспечит "более удобный" способ посетить страну.

Отмечается, что министр туризма не будет настаивать на графике распределения вакцинации посетителей. Ведь приоритетом правительства является обеспечение того, чтобы все проживающее население, первым получило две дозы.

Как известно, на сегодняшний день около 53% населения страны получило первую дозу. Это включает 90% его работников в прифронтовой области туризма.

Он добавил, что как только этот процесс будет завершен, страна будет готова прививать прибывших.

Вакцина для туристов

Сейчас путешественники на Мальдивах должны предъявлять негативный ПЦР-тест и подтверждение бронирования отеля. В ближайшее время Агентство по здравоохранению страны собирается объявить об отмене этих условий при въезде для вакцинированных туристов.

Пока неизвестно, будут ли вакцины для желающих туристов бесплатными, или же за прививки от коронавируса придется платить. Но Абдулла Маусум заверил, что проблем с поставками не возникнет.

Я не думаю, что предложение на Мальдивах является проблемой, поскольку наше население сравнительно небольшое, – отметил он.

По его словам, страна получила пожертвования вакцин от Индии, Китая и инициативы Covax от Всемирной организации здравоохранения, целью которой является обеспечение справедливого и равномерного распределения вакцин. Также Мальдивы заказали дополнительные поставки из Сингапура.

Туристический поток является необходимой стратегией, чтобы помочь стране достичь цели в 1,5 миллиона прибывших туристов и 10 миллионов ночей в этом году, – говорит министр.

По данным Worldometer, по состоянию на 15 апреля 2021 года на Мальдивах выявлено 25 844 случаев заражения коронавирусом, из них 67 летальных.

Отметим, ранее мы писали, что запрещено носить туристам на Мальдивах.