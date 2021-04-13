До посадки в самолет, а также еще один ПЦР и серологический тест по прилету в аэропорт Бен-Гурион, чтобы подтвердить вакцинацию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и туризма Израиля.

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При этом на первом этапе смогут въехать только лица, путешествующие группами в соответствии с установленной квотой. Согласно заявлению, власть решит, увеличивать ли туристический поток и разрешить ли въезд одиночным путешественникам.

Отмечается, что сейчас Израиль не признает ни зарубежного сертификата о вакцинации или сертификата о переносе болезни. В то же время правительство ведет переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств. Турист, который привит за рубежом, должен находиться на карантине, пока не пройдет серологический тест, подтверждающий уровень их антител.

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш Ха-Коэн заявила, что Израилю время воспользоваться своим преимуществом как безопасного и иммунизированного государства, чтобы укрепить свою собственную экономику. Также добавила, что целые направления индустрии туризма, включая гидов, гостиницы и транспортные компании зависят от въездного туризма и не работают больше года.

Я счастлива дать старт процессу восстановления их деятельности и надеюсь, что это поставит отрасль на путь восстановления и полного возврата к стабильному и здоровому туризму в Израиле, – прокомментировала она.

По данным Worldometer, по состоянию на 13 апреля 2021 года в Израиле обнаружено 836 261 случай заражения коронавирусом, из них 6 304 летальных.

Напомним, ранее Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным ПЦР-тестом. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.