В иностранцев, желающих въехать в Израиль, будут требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделан не позже чем за 72 часа до прибытия. Нововведения вступили в силу 7 апреля.

Кроме того, придется пройти еще один тест – сразу по прибытии. Это требование распространяется и на тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19.

Читайте также Новые условия въезда в Украину для иностранцев: детали

Обновленные условия въезда в Израиль

Чтобы попасть на территорию Израиля, иностранцы должны заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Также, для получения разрешения на въезд в страну необходимо иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны не более чем за 24 часа до рейса заполнить декларацию лица, где обязаны предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в стране.

Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию в определенном государством пребывания помещении. Продолжительность изоляции составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР тесты), – говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, имеющие справку о вакцинации в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не подлежат самоизоляции.

Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты ПЦР-теста и другие документы нужно распечатать и иметь при себе. Лица, которые болеют COVID-19, не смогут сесть на самолет.

Иностранец, который вылечился от коронавируса или прошел вакцинацию, должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет за свой счет.

Если путешественник покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.

В каких случаях вакцинированы или переболевшие COVID-19 иностранцы могут въехать в Израиль?

Гражданин Израиля или постоянный житель Израиля, который проживает за границей и имеет члена семьи первой степени родства в Израиле, может въехать в Израиль для посещения со своим мужем / женой и детьми, даже если они иностранные граждане.

Иностранец, который имеет родственника первой степени родства, проживающего в Израиле (гражданин Израиля или постоянный житель Израиля), может въехать в Израиль для посещения со своим мужем / женой и детьми.

Интересно Греция откроется для туристов без всякой дискриминации

Въезд в Израиль иностранных граждан, которые не были вакцинированы или не переболели COVID-19, будет разрешено, если это иностранный гражданин, женатый на израильском гражданине или постоянным жителем Израиля и их несовершеннолетними детьми (брак должен быть зарегистрирован в Реестре населения Израиля, должны быть доказательства о настоящих отношениях). Также въезд может быть разрешен иностранным студентам.

По данным Worldometer, по состоянию на 8 апреля 2021 года в Израиле обнаружено 835 385 случаев заражения коронавирусом, из них 6 270 летальных.

Отметим, ранее на фоне стремительной вакцинации населения, Израиль завершил локдаун, ведь лидирует по темпам вакцинации в мире.