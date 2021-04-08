Туристический сезон в Греции обещают начать 14 мая. Очевидно, что с соблюдением комплекса противокоронавирусных мер.

Это подтвердил министр туризма страны Харрис Теохарис в парламенте. По его словам, в греческом плане предусмотрено пять линий защиты для приема иностранных туристов без угрозы для них или местных жителей

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Эти линии касаются вакцинации туристов или отрицательных тестов, системы случайной проверки EVA на границах и аэропортах, карантинных отелей для изоляции всех посетителей с вирусом, вакцинации специалистов в области туризма, которая начнется сразу после того, как прививки получат наиболее уязвимые группы граждан, и строгого соблюдение медицинских протоколов.

Министр отметил, что правила применяются как к греческим гражданам, так и к посетителям из-за рубежа.

Мы не делаем дискриминации, – заверил он.

Теохарис также отметил, что такого понятия, как "свободный от COVID" остров, не существует, потому что только процедурные причины привели к всеобщей вакцинации жителей на меньших островах.

По данным Worldometer, по состоянию на 7 апреля 2021 года в Греции выявлено 281 570 случаев заражения коронавирусом, из них 8 532 летальных.

Напомним, ранее власть Греции продолжила ограничения на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные – до 19 апреля.