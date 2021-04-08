Туристичний сезон у Греції обіцяють розпочати 14 травня. Очевидно, що з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів.

Це підтвердив міністр туризму країни Гаріс Теохаріс у парламенті. За його словами, у грецькому плані передбачено п'ять ліній захисту для прийому іноземних туристів без загрози для них або місцевих жителів

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Ці лінії стосуються вакцинації туристів або ж негативних тестів, системи випадкової перевірки EVA на кордонах та аеропортах, карантинних готелів для ізоляції усіх відвідувачів з вірусом, вакцинації фахівців у галузі туризму, яка розпочнеться одразу після того, як щеплені отримають найбільш вразливі групи громадян, та суворого дотримання медичних протоколів.

Міністр наголосив, що правила застосовуються як до грецьких громадян, так і до відвідувачів з-за кордону.

Ми не чинимо дискримінації, – запевнив він.

Теохаріс також наголосив, що такого поняття, як "вільний від COVID" острів, не існує, бо лише процедурні причини призвели до загальної вакцинації жителів на менших островах.

За даними Worldometer, станом на 7 квітня 2021 року у Греції виявлено 281 570 випадків зараження коронавірусом, з них 8 532 летальних.

Нагадаємо, раніше влада Греції продовжила обмеження на внутрішні авіарейси до 12 квітня, а на міжнародні – до 19 квітня.