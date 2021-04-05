Власти Греции продлили ограничения на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные– до 19 апреля. Дело в том, что количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Новые ограничения требуют у пассажиров, которые летят в Грецию, пройти ПЦР-тест, не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. Также им следует быть готовыми пройти случайное тестирование.

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Отмечается, что все иностранные туристы по прибытии обязаны находиться на 7-дневной самоизоляции.

Однако, израильским путешественникам, которые получили вакцину менее чем за две недели до путешествия, карантин проходить не придется. Ведь раньше Израиль и Греция заключили соглашение о сотрудничестве в области туризма между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в ЕС, запрещены, за исключением 10 стран.

По данным Worldometer, по состоянию на 5 апреля 2021 года в Греции обнаружено 275 414 случаев заражения коронавирусом, из них 8 380 летальных.

Напомним, ранее стало известно, что Греция и Румыния договариваются о путешествиях граждан с использованием сертификатов о вакцинации. Таким образом они хотят восстановить туристические поездки между двумя странами.

Также Нидерланды в качестве эксперимента бесплатно отправят почти 200 своих граждан на отдых в Грецию в отель с all inclusive.